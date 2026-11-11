به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین علیه شامگاه چهارشنبه در حاشیه تجمع مردمی بیله‌سوار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دین اسلام آنچه بسیار مهم است، تعظیم شعائر الهی است و تعظیم شعائر، مصداقی از تقوای اجتماعی است. خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: «وَمَن یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَی الْقُلُوبِ»؛ یعنی تعظیم شعائر، نشانه تقوای اجتماعی است.



وی افزود: تجمعات خیابانی ما نشانه تقوای اجتماعی و یکی از سه ضلع قدرت در نظام مقدس جمهوری اسلامی است. پس از آغاز جنگ تحمیلی، تجمعات مردمی و حضور آگاهانه مردم و بیعت با ولی‌امر مسلمین جهان به قدرتی تبدیل شده است که معادلات دشمن را برهم زده است؛ دشمنی که به دنبال ایجاد نارضایتی مدنی بود. این تجمعات آن را گرفته است و دشمن قدرت تحرک ندارد.



مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه اردبیل تصریح کرد: ضمن اینکه این تجمعات از شعائر اسلامی است، قدرتی بازدارنده در مقابل دشمنان است و ان‌شاءالله در کنار سایر قدرت‌های نظام و نیروهای مسلح، بر دشمن پیروز خواهیم شد.