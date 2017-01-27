به گزارش خبرنگار مهر، محمود شیعی پس از شکست سه بر دو تیمش برابر استقلال تهران گفت: ۱۰ نفره مقابل استقلال بازی کردن بسیار سخت است این تیم بازیکنان بزرگی دارد و توانست از ده نفره بودن ما استفاده کرده و به پیروزی برسد.

وی تاکید کرد: تساوی حق ما بود اما نتوانستیم از موقعیت های به دست آمده استفاده کنیم.

مدیرعامل باشگاه پیکان در پاسخ به وضعیت منشا به کجا رسیده است گفت: او بازیکن ماست و به هیچ تیمی نخواهد رفت.

شیعی در پاسخ به این پرسش که تراکتورسازی و پرسپولیس خواهان به خدمت گرفتن این بازیکن هستند گفت: تنها تراکتور شفاها درخواست این بازیکن را داشت و کتبا به ما نامه ای نداد و با این شرایط منشا در پیکان باقی خواهند ماند.

وی در خصوص برکناری مجید جلالی نیز گفت: او برنامه سه ساله دارد و نمی دانم چرا برخی ها صحبت از برکناری او می کنند اما من به عنوان مدیرعامل باشگاه پیکان به شما می گویم جلالی با قدت به کارش ادامه خواهد داد و برکناری او شایعه است.

وی در خصوص شرایط تیم ملی گفت: من در خصوص تیم ملی بی خبر هستم و قرار است رئیس فدراسیون به عنوان سخنگو پاسخگوی سوالات خبرنگاران باشد.

شیعی در پایان خاطرنشان کرد: هفته های آینده پیکان به نتیجه قابل قبول دست پیدا خواهد کرد و بالای جدول را رها نخواهیم کرد.