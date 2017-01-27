به گزارش خبرنگار مهر، برنامه نمایش فیلم های سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در پردیس ملت به عنوان کاخ مردمی و برج میلاد به عنوان کاخ رسانه های جشنواره اعلام شد.
سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر از ۱۰ تا ۲۰ بهمن برگزار می شود.
برنامه جدول نمایش فیلم های جشنواره فیلم فجر ۳۵ در دو کاخ مردمی و رسانه ای اعلام شد.
به گزارش خبرنگار مهر، برنامه نمایش فیلم های سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در پردیس ملت به عنوان کاخ مردمی و برج میلاد به عنوان کاخ رسانه های جشنواره اعلام شد.
سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر از ۱۰ تا ۲۰ بهمن برگزار می شود.
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