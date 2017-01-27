به گزارش خبرنگار مهر، برنامه نمایش فیلم های سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در پردیس ملت به عنوان کاخ مردمی و برج میلاد به عنوان کاخ رسانه های جشنواره اعلام شد.

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر از ۱۰ تا ۲۰ بهمن برگزار می شود.







