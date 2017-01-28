اتفاق مثبتی که با «بنزین سبز» در استقلال افتاده است

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان علیرضا منصوریان دومین پیروزی پی در پی خود با سه گل را به دست آوردند تا به این واسطه از فشار انتقاداتی که بر آنها بود کاسته شود. آبی پوشان در حالی به این مهم دست یافتند که در این دو هفته بیشترین استفاده از بازیکنان جوان و زیر ۲۳ سال را تجربه کرده‌اند.

برای به ثمر رسیدن این ۶ گل، آبی‌ها ۵ گلزن داشته اند. به جز امید ابراهیمی که برای این تیم دو بار گل زنی کرده است، مجتبی حقدوست، بهنام برزای، علی قربانی و امید نورافکن دیگر گلزنان آنها در این دو هفته بودند.

از ۵ گلزن استقلال در این دو هفته، سه بازیکن جوان و در رده سنی زیر ۲۳ سال بودند. امید ابراهیمی و علی قربانی دو بازیکن بزرگسال استقلال هستند و مجتبی حقدوست، بهنام برزای و امید نورافکن سه بازیکن جوان و زیر ۲۳ سال آبی ها هستند که در این دو هفته موفق به گلزنی شده اند تا اغلب گلزنان این تیم در هفته های اخیر هم از بین بازیکنان جوان باشند.