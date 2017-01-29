جباروف خیال منصوریان را راحت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود این که سرور جباروف امکان حضور در دیدار استقلال مقابل پیکان را نداشت، اعضای این تیم را در جریان بازی همراهی کرد و با آنها راهی ورزشگاه آزادی شد.

وی در پایان این بازی دقایقی با علیرضا منصوریان گفتگو کرد تا خیال سرمربی استقلال را بابت ادامه حضورش در این تیم راحت کند.

جباروف به منصوریان گفت از حضورش در ایران و عقد قرارداد با استقلال بسیار راضی است و از فضای این تیم انرژی مثبت می گیرد. وی تاکید کرد که حتی اگر در این مقطع مشکلات استقلال پابرجا بماند و او نتواند به این تیم اضافه شود، باز هم تا پایان مدت قرارداد یک سال و نیمه اش در این تیم خواهد ماند.