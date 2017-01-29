صدیقه کیانفر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نمایشی که هفته پیش در رادیو نمایش بازی کرده است، گفت: نمایش «آرزوهای یک مرد» یک نمایشنامه خارجی بود که هفته پیش در آن بازی کردم و توسط مریم تاجیک بازنویسی شده است.

وی با اشاره به جزییات دیگر این نمایش عنوان کرد: در این اثر که صدرالدین شجره کارگردان و مهرداد مهمان دوست بازیگر آن است نقش یک مادربزرگ را داشتم. این نمایش کاری رئال و جدی بود و براساس داستانی به همین نام از اسکات فیتز جرالد به فارسی برگردان شده است. نمایش به شکل سریالی هفت قسمتی ساخته شده که من در ۲ قسمت از آن حضور دارم.

این بازیگر که این سال ها به صورت مقطعی در تلویزیون حاضر شده است، درباره تفاوت بازی در رادیو و تلویزیون تصریح کرد: وقتی جلوی دوربین هستید تمام موضوعاتی که باید درباره آن صحبت کنید با فیزیک بدن به بیننده نشان داده می شود اما در رادیو باید از طریق حنجره به گونه ای بازی کرد که احساس به مخاطب القا شود و این کار خیلی سخت تر از تصویر است.

کیانفر درباره اینکه چقدر خودش رادیو گوش می کند، اظهار کرد: من خودم رادیو ندارم ولی پسرم هر از گاهی می گوید بازی های رادیویی مرا شنیده است چراکه در شرکتی که کار می کند همیشه رادیو اش روشن است.

وی اضافه کرد: گوش من دچار مشکل شده و شنوایی ام پایین آمده است و نمی توانم فقط به صدا گوش کنم. به همین دلیل گاهی تلویزیون می بینم و بیشتر کتاب می خوانم و استراحت می کنم.

این بازیگر که آخرین بار در سریال «کیمیا» ساخته جواد افشار بازی کرده بود درباره بازی در تلویزیون اظهار کرد: در حوزه تصویر کمتر از من دعوت می کند و دلم برای تصویر تنگ شده است. زمانی بود که حتی وقت نداشتم کتاب بخوانم اما الان بودجه ها کم و بیشتر کارها مردانه شده است و یا برای جوانان نوشته می شود.