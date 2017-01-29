علی بی‌غم مسئول برگزاری مراسم بزرگداشت زنده یاد جعفر والی که قرار است روز ۱۶ بهمن ماه در تماشاخانه سنگلج برگزار شود به خبرنگار مهر گفت: قرار است بزرگداشتی را در روز ۱۶ بهمن ماه، ساعت ۱۸ در تماشاخانه سنگلج برای استاد والی برگزار کنیم که طی آن برنامه موسیقی و نمایشنامه خوانی در نظر گرفته ایم و مجری این طرح خسرو احمدی است.

وی ادامه داد: قرار است در این بزرگداشت بخش هایی از ۲ نمایشنامه «در گوش سالمم زمزمه کن» و «۴۰ روز قبل از عروج» را که قرار بود استاد والی کار کند به صورت نمایشنامه خوانی اجرا کنیم تا ضمن معرفی این آثار، بابی برای اجرای آنها در سال ۹۶ باز شود.

این بازیگر تئاتر درباره گروه بازیگران حاضر در ۲ نمایشنامه خوانی مدنظر، گفت: قرار است ایرج راد و هرمز هدایت «در گوش سالمم زمزمه کن» را نمایشنامه‌خوانی کنند. محمد ساربان، ناهید مسلمی، سروش طاهری، محمدرضا مالکی، شمسی صادقی، آرزو روشناس، الهه شه پرست، وحید رزاقی و مسعود رحیم پور نیز در نمایشنامه‌خوانی «۴۰ روز قبل از عروج» حضور دارند.

بی غم درباره دیگر برنامه های مدنظر برای مراسم بزرگداشت زنده یاد جعفر والی اظهار کرد: در این مراسم کلیپی را پخش می کنیم که توسط استاد والی ساخته شده است. استاد والی این کلیپ را بر اساس عکس های خود از آثار تئاتری اش ساخته و به گفته خودش شناسنامه کاری اش است. استاد والی در ابتدای این کلیپ گفته است «تنها ثمره ۶۰ سال زندگی من در تئاتر چند قطعه عکس است که آنها را به نمایش می گذارم». این کلیپ توسط خود استاد والی ساخته و تدوین شده است.

وی در پایان با اشاره به برنامه ای موسیقایی برای اجرا در این مراسم، گفت: قرار است بخش هایی موسیقایی با توجه به علایق و سمت و سوی آثار استاد والی در این برنامه اجرا شود. در ابتدا قرار بود آقای حسین علیزاده و آقای کیهان کلهر برای اجرای این بخش های موسیقایی حضور داشته باشند که به دلیل مشغله کاری و برنامه هایی که داشتند، نمی توانند در این برنامه حضور داشته باشند. به همین دلیل به سوی اجرای خاص دیگری رفتیم و قرار است با حضور نوازندگان کودک این قطعات اجرا شوند.