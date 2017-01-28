شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو دوشنبه تشییع می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی در رابطه با آخرین تصمیم ها پیرامون برگزاری مراسم تشییع شهدای آتش نشان، گفت: پیکر شهدای آتش نشان ساعت ۸:۳۰ روز دوشنبه ۱۱ بهمن ۹۵ تشییع می شود.

وی افزود: پیکرهای شهدا از مصلی تهران به سمت بهشت زهرا(س) تشییع می شود.

رئیس ستاد تشییع شهدای آتش‌نشان در حادثه پلاسکو ضمن عرض تسلیت خدمت مقام معظم رهبری و امت مسلمان و خانواده شهدای آتش نشان و شهرداری تهران، افزود: این شهدا در قطعات شهدای بهشت زهرا(س) به خاک سپرده می شوند.

عبدالهی همچنین گفت: چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه نیز از ساعت ۱۴ لغایت ۱۶ بعدازظهر در مدرسه عالی شهید مطهری مراسم بزگرداشت شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو به منظور تکریم دوباره خانواده های شهدا برگزار می شود.

وی ضمن دعوت از همه شهروندان نوع دوست که در روزهای پس از وقوع حادثه پلاسکو با حمایت های عاطفی شان دل آتش نشانان را گرم کرده است، ادامه داد: شهرداری تهران به منظور ارائه خدمات به شهروندانی که قصد حضور در مراسم تشییع شهدای آتش نشان را دارند، در صبح مراسم تشییع اتوبوس هایی را در میادین اصلی شهر به صورت رایگان مستقر کرده، همچنین از ابتدای صبح خطوط ۱ و ۳ مترو تهران نیز آمادگی انتقال شهروندان به مصلی بزرگ امام خمینی(ره) به صورت رایگان را دارد تا این مراسم هرچه باشکوه تر برگزار شود.