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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۴۷

جلسه علنی آغاز شد؛

اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر در دستور کار مجلس قرار گرفت

اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر در دستور کار مجلس قرار گرفت

بررسی گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر،جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۹۸ نماینده آغاز شد.

دستور کار جلسات هفتگی صحن علنی مجلس به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (اعاده ‌شده از شورای محترم نگهبان۴)

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح استفساریه تبصره (۴) ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان۲) 

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقدشده‌در دوحه-۲۰۱۲ میلادی برابر با ۱۳۹۱ هجری شمسی) (اعاده شده از شورای محترم نگهبان۱)

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح الحاق دوتبصره به ماده(۶۱۷) قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (اعاده شده از شورای محترم نگهبان۱)  

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (ادغام با طرح الحاق یک بند به ماده (۷۸) مکرر (۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ) (یک فوریت این طرح در تاریخ ۱۰/۶/۱۳۹۵ به تصویب رسیده است )    

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ‌اصلاح‌ بند (الف) ماده(۱۰۳) قانون‌مدیریت خدمات ‌کشوری  (یک  فوریت این طرح در تاریخ ۱۰/۶/۱۳۹۵  به تصویب رسیده است )    

گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ( ادغام با طرح الحاق دو ماده به عنوان مواد(۱۹۲)مکرر(۱)و(۲) به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

کد مطلب 3890255

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