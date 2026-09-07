خرید ۵۷ هزار تن گندم از کشاورزان استان سمنان؛ پرداخت ۵۵ درصد مطالبات

عبدالرحیم تحصیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم و پرداخت مطالبات کشاورزان استان سمنان، اظهار کرد: با تلاش گندمکاران استان، خرید تضمینی گندم در تقریباً همه نقاط استان به پایان رسیده است.
وی افزود: تاکنون ۵۷ هزار تن گندم از کشاورزان و گندمکاران هشت شهرستان استان سمنان خریداری شده که ارزش آن دو هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان با بیان اینکه ۷۹۰ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران تا هفته گذشته پرداخت شده است، گفت: با احتساب واریزیهای انجامشده، در مجموع یک هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان تاکنون به کشاورزان و گندمکاران استان پرداخت شده است.
تحصیلی با اشاره به تسویه ۵۵ درصد مطالبات گندمکاران استان، خاطرنشان کرد: تأمین مالی خرید تضمینی گندم از طریق وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه در دست پیگیری است.
وی ادامه داد: مقرر شده است مابقی مطالبات گندمکاران در سراسر کشور و استان سمنان تا پایان شهریورماه به حساب آنان واریز شود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان ابراز امیدواری کرد با انجام پرداختهای باقیمانده، مطالبات گندمکاران در نقاط مختلف استان بهزودی تسویه شود تا کشاورزان بتوانند برای فصل جدید کشت، نهادههای مورد نیاز خود را تأمین و خریداری کنند.
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