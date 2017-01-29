طرح ایجاد محدودیت در اختیارات شورای نگهبان مجدداً اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی برای دومین بار بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح استفساریه تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام نظر شورای نگهبان پیرامون صلاحیت منتخبان مجلس در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

این طرح که از سوی برخی اعضای فراکسیون امید مجلس ارائه شد و در کمیسیون شوراها به تصویب رسیده بود، مربوط به اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص صلاحیت منتخبان مجلس است.

شورای نگهبان در ایراد خود به این طرح برای دومین بار اعلام کرد: علیرغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است و محدود کرد حق اظهارنظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی با فرض وصول مدارک جدید، مغایر اصل ۹۹‌ و نظریه تفسیری آن می‌باشد.

همچنین با توجه به اصلاح به عمل آمده از این جهت که روشن نیست کدام یک از دو مورد تعیین شده ملاک عمل در حکم مذکور خواهد بود، ابهام دارد.

پس از اینکه این طرح اولین بار مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت، کمیسیون شوراها برای رفع این ایراد، جمله‌ای را به استفساریه اضافه کرد که طبق آن پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان، «بعد از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه»، این شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت نامزدهای منتخبان داشته باشد.

جمله بعد از اعلام «صحت انتخابات حوزه انتخابیه» پس از اینکه شورای نگهبان اولین بار این طرح را مورد ایراد قرار داد، جهت رفع ایراد شورای نگهبان به طرح مذکور اضافه شد و پس از آنکه این جمله نتوانست رافع ایراد شورای نگهبان باشد، نمایندگان در اصلاحیه دوم، این جمله را مجدداً حذف کردند.

در این استفساریه آمده است: با توجه به مفاد تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیأت مرکزی نظارت، شورای نگهبان ۲۰ روز پس از اظهارنظر هیأت مرکزی نظارت (نظر قطعی و نهایی) خود را در خصوص تائید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود، آیا شورای نگهبان می‌تواند پس از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه، صلاحیت منتخب را رد کند و به این وسیله آرای او را باطل نماید.

در پاسخ این استفساریه آمده است: خیر، پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در مهلت ۲۰ روزه مذکور در تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات، این شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده ۳۰ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.