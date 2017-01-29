یکی از وظایف سپاه کمک به پیشبرد اهداف انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال الدین آبرومند صبح امروز در جشنواره سراسری امام علی (ع) ضمن تبریک ایام الله دهه فجر اظهارداشت: یکی از کارهای سپاه مقابله با تهدیدات پیش روی انقلاب است.

معاون هماهنگ کننده سپاه افزود: وظیفه پاسداری فقط مراقبت از حفظ موجود نیست بلکه کمک به پیشبرد انقلاب است.

وی ادامه داد: لازمه پیشبردن انقلاب این است که خود ما پیش رونده باشیم و این مطالبه مقام معظم رهبری است.

آبرومند با طرح این سوال که چگونه می توانیم به پیشبرد انقلاب کمک کنیم، گفت: تعریف مطلوب ها، شناخت وضع موجود، پیش بینی آینده پیش رو و ساختن آینده اقداماتی است که باید صورت بگیرد.

وی ادامه داد: دستیابی به جایگاه مناسب در علوم پاسداری از انقلاب و تبدیل سپاه به نهاد دانش بنیان با پیاده سازی نظام مدیریت دانش در سطوح سازمان سپاه از مهمترین برنامه های ما باید باشد.

معاون هماهنگ کننده سپاه با تاکید بر اینکه ما در سپاه بدنبال تحقق شعار (همه ببینند، همه فکر کنند و همه عمل کنند) هستیم گفت: ما باید اشراف کامل به محیط داشته باشیم. سپاه تنوع وسیع ماموریتی دارد.

آبرومند تصریح کرد: عنصری که هم دید و هم فکر کرد باید توانایی عملیاتی هم داشته باشد. ما یک عنصر سه وجهی می خواهیم.

وی گفت: انتظار ما از خانواده دانش و پژوهش تقویت اندیشه ورزی، فعال کردن پژوهش و تبدیل دانش ضمنی در سپاه به دانش صریح است. اگر این سه صورت گرفت تازه باید در دکترین ها و آموزش ها پیاده شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه در پایان تاکید کرد: ما باید شبکه های اندیشه ورزی ایجاد کنیم.