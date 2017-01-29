محسنی اژه ای: یکی از مشکلات امروز ما آقازاده ها هستند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه در نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی نفوذ در عرصه اقتصاد سیاسی که صبح امروز در دانشگاه امام حسین(ع) برگزار شد، اظهار داشت: نبرد میان حق و باطل همیشه بوده و خواهد بود و امروز بالاترین باطل و شیطان بزرگ با نظام جمهوری اسلامی ایران به صورت جد سر ستیز دارد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: اگر کسی این دشمنی را نبیند نابینا نیست بلکه نمی خواهد بفهمد و یا اینکه می خواهد وانمود کند که چنین چیزی نیست. دشمن تمام تلاش خودش را علیه ما در ابعاد جنگ سخت، تحریم اقتصادی، ترورها و دیگر کارهای تبلیغی و روانی علیه ما داشته است و از این تلاش دست بردار هم نخواهد بود و می خواهند به هر طریق ممکن نظام حق را نابود کنند چرا که حق در مقابل آنها ایستاده و شعارهای دموکراسی و حقوق بشری آنها را بی رنگ کرده است.

وی افزود: در مقابله با حق همیشه از ابزار نفوذ استفاده شده و خواهد شد اما اینکه این نفوذ ماموریتش نیست و از چه طریقی می خواهد انجام وظیفه کند و اینکه آیا طرف مقابل نفوذی را یک فرد تبعه آمریکا و یا انگلیس قرار می دهد یا از درون خود ما آن فرد را انتخاب می کند، اینها شرایط را متفاوت می کند.

محسنی اژه ای با بیان اینکه قطعا آمریکا و انگلیس در کشور ما عوامل نفوذی دارند، بیان داشت: سئوال اینجاست که آیا این نفوذی ها می توانند تاثیرگذار باشند که در پاسخ باید گفت اگر تلاش و پیگیری ما نباشد حتما تاثیرگذار خواهند بود و ما باید در جهت خنثی کردن برنامه های آنها تلاش کنیم.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: نفوذی پیدایی داریم همچون عمروعاص که امروز هم از این قبیل افراد در کشور هستند و از طرفی نفوذی ناپیدا هم داریم. در جنگ های سرد، دشمن عمدتا از عوامل خود استفاده و سعی می کند کسب اطلاعات کند و نقاط ضعف را پیدا کند تا با انتقال دادن آن اطلاعات به اتاق جنگ برای عملیات های بهتر و تاثیرگذارتر نقشی را ایفا کرده باشد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه در جنگ نرم نیاز به دادن اطلاعات است تا گرفتن اطلاعات، گفت: در اینجا نفوذی از اتاق اصلی فرمان دستوراتی را می گیرد و سعی می کند آن منویات را با زبانی قابل پذیرش در نقطه هدف ترویج کند. بنابراین باید از نیرویی استفاده شود که بتواند در رسانه ها، مساجد و مجامع مختلف حضور داشته باشند و سخن بگوید آن هم با زبان خود ما و هدفش این است که به مسئولان ما آنقدر اطلاعات بدهد که آنها فکر موضوع و یا مسئله دیگری را نداشته باشند.

وی اظهار داشت: نفوذی می خواهد آمریکا را بزک کند تا بگوید که آمریکا آنقدرها هم بد نیست و تغییر کرده یعنی می خواهد چهره دشمن را در ذهن ما کوچک کند. بنابراین نفوذی فردی است از جنس خود ما که دشمن او را تربیت کرده و یا حتی برای تربیت او، نسل ها وقت گذاشته باشد.

محسنی اژه ای ادامه داد: فرد نفوذی کافی است که کنار مسئولی باشد و مرتب مسائل منفی را به وی تزریق کند و مواردی که ذهن او آمادگی پذیرش آن را دارد مرتب به او القا کند. آنها به فرد نفوذی خط می دهند که چگونه عمل کند تا دو قطبی در کشور تشدید شود و مسئولین و مردم با یکدیگر اختلاف داشته باشند، مسئولین در درون خودشان دچار اختلاف و چند دستگی شوند و آنقدر ما را به خودمان مشغول کنند تا از برنامه های آنها غافل شویم.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: فرد نفوذی از امنیت برخوردار است چرا که در درون حکومت است و همین مسئله، کار دستگاه امنیتی و قضایی را دشوار می کند، لذا باید برای پر کردن این خلاء های گفتمانی و قانونی در خصوص برخورد و مقابله با این افراد ترتیبی اتخاذ کنیم.

وی گفت: فرد نفوذی سعی می کند که از لحاظ تیپ و ظاهر، آرایش صورت، ادبیات و هر آنچه که لازم است تا خودش را منطبق با محیط پیرامونی اش کند انجام دهد و همین مسئله نیز باز کار ما را دشوار می کند چرا که باید ببینیم این رخنه ها و نفوذ ها در کجاها اتفاق می افتد و این با توجه به اینکه این افراد نفوذی از جنس ما هستند و در رفتار و گفتار همچون ما عمل می کنند، کار را برای ما دشوار می کنند.

محسنی اژه ای تصریح کرد: باید از مواردی که موجبات غفلت ها، طمع ورزی ها و خلاءها را فراهم می کند اجتناب کنیم و تا جایی که می توانیم این موارد را از میان برداریم. یکی از مشکلات امروز ما فرزندان مسئولین هستند، گاهی برخی از بزرگان ما از ناحیه نزدیکان و فرزندان خود مسیر زندگی شان تغییر می کند و به تبع آن نظام هم ضرر می کند لذا باید راههای طمع ورزی و موارد خلاء را پر کنیم تا کمتر شاهد چنین مواردی باشیم.

سخنگوی دستگاه قضا در پایان گفت: باید ببینیم قرآن در برخورد با این نفوذ چه نسخه ای دارد، قرآن می گوید فتنه بزرگتر از قتل است و الان وظیفه پژوهشگران این است که در قرآن جستجو داشته باشند و با این دید به قرآن نگاه کنند که در خصوص مسئله نفوذ، نفاق و مصادیق آن در جامعه چه مواردی را بیان کرده و چه راهکارهایی در خصوص مقابله با آن ارائه داده است؟