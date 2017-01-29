به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، سوال ملی سیدعلی ادیانی نماینده مردم قائمشهر از محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی درباره علت توزیع واکسن های از رده خارج شده توسط موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی (مستقر در کرج) اعلام وصول شد.

هیئت رئیسه مجلس همچنین لایحه اصلاح ماده ۳ قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت و لایحه الحاق دولت ایران به پیمان مودت و همکاری جنوب شرق آسیا را نیز اعلام وصول کرد.

همچنین لایحه انتقال محکومان بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان نیز اعلام وصول شد.