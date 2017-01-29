  1. سیاست
  2. مجلس
۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۲۰

در جلسه علنی امروز اعلام وصول شد؛

توزیع واکسن‌های از رده خارج شده حجتی را به مجلس کشاند

توزیع واکسن‌های از رده خارج شده حجتی را به مجلس کشاند

سوال ملی یک نماینده از وزیر جهاد کشاورزی درباره علت توزیع واکسن‌های از رده خارج شده در صحن مجلس اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، سوال ملی سیدعلی ادیانی نماینده مردم قائمشهر از محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی درباره علت توزیع واکسن های از رده خارج شده توسط موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی (مستقر در کرج) اعلام وصول شد.

هیئت رئیسه مجلس همچنین لایحه اصلاح ماده ۳ قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت و لایحه الحاق دولت ایران به پیمان مودت و همکاری جنوب شرق آسیا را نیز اعلام وصول کرد.

همچنین لایحه انتقال محکومان بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان نیز اعلام وصول شد.

کد مطلب 3890623

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها