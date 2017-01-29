به گزارش خبرنگا مهر، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه در حاشیه جشنواره سراسری امام علی(ع) در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: سپاه اگر بخواهد از کلیشه ها استفاده کند برای طراحی روش ها، استراتژی ها، تاکتیک ها و استفاده از ابزار مطمئنا این قواعد توسط دشمن شناسایی می شود.

وی افزود: سپاه پاسداران در محیط نبردهای پیچیده زندگی می‌کند و دشمنانش از پیچیدگی بالایی در تاکتیک، تکنیک و ابزار برخوردار است، به همین علت برای موفقیت در مواجهه سخت با دشمن نیازمند نوآوری و ابتکار عمل هستیم.

سلامی اصل اندیشه ورزی و تفکر در سپاه برای جا ماندن دشمن را یک ضرورت عنوان کرد و گفت: عملیات های دفاع مقدس مشابه هایی نداشت و دشمن دانش پاسداری و دفاع از انقلاب و تمامیت ارضی را به ما نمی‌دهد و سپاه خودش باید آن را به دست آورد.

وی افزود: سپاه پاسداران در توسعه دانش و علم و تبدیل آن به فناوری برای انجام ماموریت موفق بوده که نمونه‌اش طراحی و تولید موشک بالستیک برای مقابله با اهداف متحرک دریایی و توسعه هواپیماهای بدون سرنشین است.

سلامی گفت: جریان تفکر در سپاه از بالا به پایین نیست و از پایین به بالا در جریان است، تفکر در سپاه در یک جهت برداری رخ می دهد و جهت همه به سمت انجام ماموریت هاست.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه در محیطی پیچیده قرار داریم گفت: نیازمند خلاقیت هستیم.