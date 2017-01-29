دو عارضه بزرگی که گریبانگیر نمایندگان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی محسن کوهکن نماینده مردم لنجان گفت: بعد از مدت کوتاهی دو عارضه بزرگ گریبان نمایندگان را گرفته است.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی، ایرادات و اشکالاتی دارند و سراغ ما می‌آیند و ما با طرح‌های دو فوریتی سعی در اصلاح مشکلات آنها داریم.

کوهکن خطاب به مردم نیز گفت: مردم عزیز! نمایندگان سه روز در هفته مشغول بررسی طرح‌ها، لوایح و قوانین هستند، متأسفانه دو سوم از وقت جلسه علنی را باید دوستان به تلفن جواب بدهند و به جای گوش دادن به تذکرات صحن، برای رأی دادن با موکلانشان صحبت کنند.

عضو فراکسیون ولایت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این کار طراز نمایندگی را پایین می‌آورد، گفت: اگر می‌خواهید دستگاه‌های اجرایی از هیمنه قوه مقننه حساب ببرند و وعده‌های خود به مردم را اجرا کنند، باید جایگاه خود را ارتقا دهیم.