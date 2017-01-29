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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۴۹

کوهکن در صحن علنی مجلس:

دو عارضه بزرگی که گریبانگیر نمایندگان شده است

دو عارضه بزرگی که گریبانگیر نمایندگان شده است

عضو فراکسیون ولایت مجلس شورای اسلامی، دو عارضه بزرگی که گریبانگیر نمایندگان خانه ملت شده و آنان را از قرار گرفتن در جایگاه واقعی‌شان باز داشته است را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی محسن کوهکن نماینده مردم لنجان گفت: بعد از مدت کوتاهی دو عارضه بزرگ گریبان نمایندگان را گرفته است.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی، ایرادات و اشکالاتی دارند و سراغ ما می‌آیند و ما با طرح‌های دو فوریتی سعی در اصلاح مشکلات آنها داریم.

کوهکن خطاب به مردم نیز گفت: مردم عزیز! نمایندگان سه روز در هفته مشغول بررسی طرح‌ها، لوایح و قوانین هستند، متأسفانه دو سوم از وقت جلسه علنی را باید دوستان به تلفن جواب بدهند و به جای گوش دادن به تذکرات صحن، برای رأی دادن با موکلانشان صحبت کنند.

عضو فراکسیون ولایت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این کار طراز نمایندگی را پایین می‌آورد، گفت: اگر می‌خواهید دستگاه‌های اجرایی از هیمنه قوه مقننه حساب ببرند و وعده‌های خود به مردم را اجرا کنند، باید جایگاه خود را ارتقا دهیم.

کد مطلب 3890770

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