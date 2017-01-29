مسابقات هفتگی شطرنج سریع در همدان برگزار شد

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات هفتگی شطرنج سریع همدان اظهار داشت: مسابقه شطرنج سریع هفتگی همدان ویژه هفته اول بهمن‌ماه با شرکت ۳۸ نفر در ۷ دور در محل خانه شطرنج همدان برگزار شد.

وی افزود: این مسابقات به داوری مهرداد جمالی برگزار شد.

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: در پایان صادق اسدی با ۶.۵ امتیاز به مقام قهرمانی مسابقات رسید.

بابایی خاطرنشان کرد: حمید رضا صداقت خواه با ۶، محمد رضا ولدی با ۵.۵ و محمد قیاسوند با ۵ امتیاز، دوم تا چهارم شدند و امیرعلی دلاوری که در همه پنج مسابقه هفتگی دی‌ماه قهرمان شده بود، در مسابقات حاضر نبود.

وی بابیان اینکه مسابقات شطرنج سریع هفتگی باهدف کسب تجربه و ارتقای فنی بازیکنان هر هفته به‌طور منظم در خانه شطرنج همدان برگزار می‌شود، بیان کرد: همدان می‌تواند به قطب شطرنج کشور تبدیل شود چراکه با داشتن استعدادهای درخشان در این رشته، رسیدن به این هدف دور از دسترس نیست.

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان عنوان کرد: برگزاری مسابقات شطرنج در سطح بین‌المللی و کشوری در همدان باعث می‌شود تا ظرفیت شطرنج همدان روزبه‌روز افزایش یابد.