مسابقات هفتگی شطرنج سریع در همدان برگزار شد

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات هفتگی شطرنج سریع همدان اظهار داشت: مسابقه شطرنج سریع هفتگی همدان ویژه هفته اول بهمنماه با شرکت ۳۸ نفر در ۷ دور در محل خانه شطرنج همدان برگزار شد.
وی افزود: این مسابقات به داوری مهرداد جمالی برگزار شد.
رئیس هیئت شطرنج استانهمدان با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: در پایان صادق اسدی با ۶.۵ امتیاز به مقام قهرمانی مسابقات رسید.
بابایی خاطرنشان کرد: حمید رضا صداقت خواه با ۶، محمد رضا ولدی با ۵.۵ و محمد قیاسوند با ۵ امتیاز، دوم تا چهارم شدند و امیرعلی دلاوری که در همه پنج مسابقه هفتگی دیماه قهرمان شده بود، در مسابقات حاضر نبود.
وی بابیان اینکه مسابقات شطرنج سریع هفتگی باهدف کسب تجربه و ارتقای فنی بازیکنان هر هفته بهطور منظم در خانه شطرنج همدان برگزار میشود، بیان کرد: همدان میتواند به قطب شطرنج کشور تبدیل شود چراکه با داشتن استعدادهای درخشان در این رشته، رسیدن به این هدف دور از دسترس نیست.
رئیس هیئت شطرنج استانهمدان عنوان کرد: برگزاری مسابقات شطرنج در سطح بینالمللی و کشوری در همدان باعث میشود تا ظرفیت شطرنج همدان روزبهروز افزایش یابد.
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