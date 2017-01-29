به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو حکم رییس جمهور نخستین جلسه هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو صبح امروز در نهاد ریاست جمهوری با حضور اعضای هیأت وزرا و مسئولان زیربط تشکیل شد.

محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور با اشاره به اینکه حادثه ساختمان پلاسکو علیرغم ابعاد و خسارتهای تلخ؛ صحنه جانفشانی آتش‌نشانان ایثارگر، همگرایی و همکاری دستگاه‌ها و نهادها برای خدمت و نیز جلوه همدلی مردم شد؛ بر لزوم عملکرد مستقل، علمی و آزادانه هیات ویژه و همکاری همه دستگاه‌ها و نهادها در این زمینه تاکید کرد.

وی، گفت: با دستور رییس جمهوری این هیات شامل ترکیبی علمی، غیر دولتی و غیرسیاسی است که چهره‌های برجسته تخصص های مختلف و نهادهای مدنی و مهندسی در آن حضور دارند تا با هدف حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی فرایند حادثه را بررسی و به ملت گزارش دهد.

رییس دفتر رییس جمهور اغراض سیاسی و جناحی را آفتی بزرگ در مسایل کلان و ملی با جامعه دانست و تاکید کرد: هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو، هرگز بدنبال مقصر‏سازی نبوده بلکه از مهم‌ترین اهداف آن، ارایه راه حل و اصلاحات ساختاری و مدیریتی برای عدم تکرار حوادث ‏مشابه در آینده است.‏

نهاوندیان افزود: آگاهانه تصمیم گرفته شد تا هیچ دستگاه خاصی متولی این هیات نباشد تا هیأت با استفاده از جایگاه ویژه انتصاب از سوی رییس جمهور و با استقلال و آزادی نظر، وظیفه ملی خود را انجام دهد اما همکاری همه قوا، دستگاه‌ها و نهادها امری ضروری برای تحقق ماموریت ملی این هیات است.

رییس دفتر رییس جمهور ابراز امیدواری کرد که این هیات هر چه سریعتر گزارشی جامع، تخصصی و علمی از حادثه ارائه دهد تا ضمن التیام روحی جامعه، زمینه‌ساز اصلاحات احتمالی لازم در قوانین، رویه ها و ساختارهای مدیریتی با هدف عدم وقوع چنین حوادثی شود.

در این جلسه آقایان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، ‏حجت الاسلام مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه ‏اجتماعی، محمدباقر قالیباف شهردار تهران، محمد سعیدی‌کیا رییس بنیاد مستضعفان، عباس جعفری ‏دولت‌آبادی دادستان تهران و اعضای هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو ضمن ارائه ‏توضیحاتی درباره علل و عوامل وقوع حوادث مشابه و ضرورتهای مدیریت بهینه بحران، بر استقلال هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو ‏و همکاری همه جانبه همه بخش ها با این هیات در این امر خطیر ملی، تاکید کردند.‏

محمدتقی احمدی رییس و دیگر اعضای هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو نیز در این جلسه اعلام کردند که با رویکرد مستقل، علمی، تخصصی، جامع و مساله شناسی همراه با راه‌حل‌های مدیریتی به بررسی حادثه و گزارش آن خواهند پرداخت و از نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران در حوزه‌های تخصصی بهره خواهند گرفت.