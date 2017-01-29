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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۲۱

نهاوندیان:

حادثه پلاسکو به نماد همدلی مردم و همگرایی دستگاه‌ها تبدیل شد

حادثه پلاسکو به نماد همدلی مردم و همگرایی دستگاه‌ها تبدیل شد

در اولین جلسه "هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو" که صبح امروز برگزار شد، رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد که حادثه پلاسکو به نماد همدلی مردم و همگرایی دستگاه‌ها تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو حکم رییس جمهور نخستین جلسه هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو صبح امروز در نهاد ریاست جمهوری با حضور اعضای هیأت وزرا و مسئولان زیربط تشکیل شد.

محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور با اشاره به اینکه حادثه ساختمان پلاسکو علیرغم ابعاد و خسارتهای تلخ؛ صحنه جانفشانی آتش‌نشانان ایثارگر، همگرایی و همکاری دستگاه‌ها و نهادها برای خدمت و نیز جلوه همدلی مردم شد؛ بر لزوم عملکرد مستقل، علمی و آزادانه هیات ویژه و همکاری همه دستگاه‌ها و نهادها در این زمینه تاکید کرد.

وی، گفت: با دستور رییس جمهوری این هیات شامل ترکیبی علمی، غیر دولتی و غیرسیاسی است که چهره‌های برجسته تخصص های مختلف و نهادهای مدنی و مهندسی در آن حضور دارند تا با هدف حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی فرایند حادثه را بررسی و به ملت گزارش دهد.

رییس دفتر رییس جمهور اغراض سیاسی و جناحی را آفتی بزرگ در مسایل کلان و ملی با جامعه دانست و تاکید کرد: هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو، هرگز بدنبال مقصر‏سازی نبوده بلکه از مهم‌ترین اهداف آن، ارایه راه حل و اصلاحات ساختاری و مدیریتی برای عدم تکرار حوادث ‏مشابه در آینده است.‏

نهاوندیان افزود: آگاهانه تصمیم گرفته شد تا هیچ دستگاه خاصی متولی این هیات نباشد تا هیأت با استفاده از جایگاه ویژه انتصاب از سوی رییس جمهور و با استقلال و آزادی نظر، وظیفه ملی خود را انجام دهد اما همکاری همه قوا، دستگاه‌ها و نهادها امری ضروری برای تحقق ماموریت ملی این هیات است.

رییس دفتر رییس جمهور ابراز امیدواری کرد که این هیات هر چه سریعتر گزارشی جامع، تخصصی و علمی از حادثه ارائه دهد تا ضمن التیام روحی جامعه، زمینه‌ساز اصلاحات احتمالی لازم در قوانین، رویه ها و ساختارهای مدیریتی با هدف عدم وقوع چنین حوادثی شود.

در این جلسه آقایان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، ‏حجت الاسلام مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری،  علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه ‏اجتماعی،  محمدباقر قالیباف شهردار تهران، محمد سعیدی‌کیا رییس بنیاد مستضعفان، عباس جعفری ‏دولت‌آبادی دادستان تهران و اعضای هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو ضمن ارائه ‏توضیحاتی درباره علل و عوامل وقوع حوادث مشابه و ضرورتهای مدیریت بهینه بحران، بر استقلال هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو ‏و همکاری همه جانبه همه بخش ها با این هیات در این امر خطیر ملی، تاکید کردند.‏

محمدتقی احمدی رییس و دیگر اعضای هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو نیز در این جلسه اعلام کردند که با رویکرد مستقل، علمی، تخصصی، جامع و مساله شناسی همراه با راه‌حل‌های مدیریتی به بررسی حادثه و گزارش آن خواهند پرداخت و از نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران در حوزه‌های تخصصی بهره خواهند گرفت.

کد مطلب 3890978

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