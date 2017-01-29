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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۰۲

از سوی سازمان غذا و دارو؛

سرطان زا بودن شکلات فندقی خارجی تکذیب شد

سرطان زا بودن شکلات فندقی خارجی تکذیب شد

رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی با منشأ گیاهی سازمان غذا و دارو، شایعه سرطان زا بودن یکی از برندهای کرم شکلات فندقی را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس نسترن محمدی با تکذیب شایعاتی که در خصوص احتمال بالای سرطان زا بودن یکی از برندهای کرم شکلات فندقی که در کارخانه های ایتالیایی و لهستانی تولید می شود، گفت: پروانه های این محصول از ابتدای سال ۱۳۹۰ در اداره کل نظارت بر مواد غذایی، پس از بررسی مدارک و مستندات مربوطه صادر و مجددا در سال ۹۴ تمدید گردید.

وی با تاکید بر اینکه در زمان ورود فرآورده های غذایی، فاکتور های ایمنی و کیفیت از نظر ویژگی های شیمیایی و میکروبی مطابق با مقررات ملی و بهداشتی مربوطه مورد ارزیابی و آزمایش قرار می گیرد، افزود: این کرم کاکائو فندقی به ترتیب از ۲۰، ۴۷،۱۳ و ۷ درصد روغن، شکر، فندق، کاکائو و حدود ۹ درصد پودر شیر خشک و آب پنیر تشکیل شده است.

محمدی در تشریح بیشتر مواد تشکیل دهنده این محصول، ادامه داد: ۱۰۰ گرم محصول مذکور دارای ۱۱ گرم اسید چرب اشباع و ۱ درصد گرم اسید چرب ترانس است که مصرف فرآورده های این چنینی از منظر دریافت بالای اسید چرب اشباع و ترانس از مواد خوراکی ممکن است سلامتی را با چالش مواجه کند اما اینکه سرطان زا باشد، بحثی است که مبنای قانونی ندارد.

وی افزود: هرچه میزان دریافت چربی های اشباع شده کم باشد سلامتی قلب بیشتر بوده و تناسب اندامت بهتر حفظ خواهد شد.

رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی با منشأ گیاهی سازمان غذا و دارو، توصیه کرد: در موقع تهیه محصول به طرح برچسب اصالت و شماره پروانه بهداشتی ورود توجه کرده و از خرید محصولات فاقد مجوز وزارت بهداشت خودداری کنید.

کد مطلب 3891035
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • علی مقامی IR ۲۳:۱۶ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
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      اسم نداره؟!!!!!!!!!!!!!!!

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