تجمع گسترده علیه محدودیت مهاجرتی ترامپ در فرودگاه «جان اف کندی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تظاهرات گسترده ای در فرودگاه «جان اِف کنِدی» در شهر نیویورک علیه دستور اخیر «دونالد ترامپ» رئیس جمهور جدید آمریکا مبنی بر ممنوعیت ورود مهاجران ۷ کشور مسلمان به این کشور برگزار شد.

پس از صدور این دستور و با ممانعت مقامات مسئول در این کشور حتی برای دارندگان اقامت دائم در آمریکا (کارت سبز)، تظاهرات های اعتراضی دیگری نیز در چندین فرودگاه دیگر این کشور برنامه ریزی شده است.

گزارش ها حاکیست، صدها نفر از تظاهرات کنندگان با سردادن شعارهایی علیه ممنوعیت های اخیر یکصدا «ساخت دیوار هرگز»، «نَه تنفر نَه ترس» و «باید به مهاجران خوشامد گفت» را در حالی که در اطراف ترمینال شماره ۴ فرودگاه بین المللی «جان اف کندی» نیویورک تجمع کرده بودند، فریاد می زدند.

راهپیمائی های گستره دیگری در فرودگاه های شیکاگو، سان فرانسیسکو، واشنگتن دی سی و برخی از دیگر نقاط آمریکا به همین نحو برگزار شد.

این تجمعات پس از آن برگزار شد که بر اساس دستور ترامپ، گذرنامه های اتباع عربی از روز گذشته شنبه حین عبور از بخش گمرکات در فرودگاه های آمریکا توقیف و یا برخی دیگر از این افراد با ممنوعیت سوار شدن در هواپیماهائی مواجه شده بودند که عازم آمریکا بود.

لازم به ذکر است، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور جدید آمریکا دو روز پیش با صدور یک دستور اجرایئ تدابیر سختگیرانه ای را برای مهاجرت اتباع ۷ کشور به آمریکا به اجرا درآورده بود.