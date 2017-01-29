آماده باش ۴۴ پایگاه اورژانس در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیرحسین کولیوند اظهار داشت: در طول بارندگی ها در سیستان و بلوچستان نیروهای اورژانسی در حالت آماده باش بودند و به مردم خدمت رسانی کردند.

وی با بیان اینکه وقوع سیلاب سبب اختلال در انتقال معمول بیماران شد، افزود: چهار نفر در محل مورد مداوا قرار گرفتند و نه نفر نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.

سرپرست اورژانس کشور عنوان کرد: در تصادفات جاده ای نیز شش نفر از مصدومان در محل درمان شدند و ۱۶ نفر برای دریافت خدمات خدمات تخصصی به بیمارستان منتقل شدند و دو نفر نیز بر اثر تصادف در سرباز فوت شدند.

وی گفت: در طول سه روز نه مادر باردار انتقال فوری بودند و عملیات انتقال مادران باردار از مناطق سیل گیر به بیمارستان از عرض رودخانه توسط پرسنل اورژانس با همکاری مردم و اداره راه و شهرسازی و با استفاده از روش های غیرمعمول و وسایل نقلیه سنگین مانند کمپرسی و لودر و تراکتور انجام شد که در این میان دو مورد زایمان انجام شد.

کولیوند خاطرنشان کرد: قبل از شروع بارندگی و در طول بارندگی به تمامی نیروها آماده باش اعلام شد و در این میان ۴۴ پایگاه اورژانس ۱۱۵ در حالت آماده باش بودند.

وی افزود: در این میان تمامی ماموریت های غیرضروری و مرخصی ها لغو شد و تلاش ما بر این بود که خدمت دهی مطلوبی به مردم داشته باشیم.

سرپرست اورژانس کشور تصریح کرد: از مناطق تحت پوشش بازدید میدانی انجام شد و توسط تیم های بهداشتی و پشتیبانی از مناطق سیل زده بازدید انجام شد.

وی گفت: نبود اورژانس هوایی در منطقه و فرسودگی ۵۰ درصدی امبولانس های موجود و کمبود نیروی انسانی از مشکلاتی بود که سبب اختلال در عملکرد اورژانس می شد.

کولیوند خاطرنشان کرد: امروز در جلسه ای با حضور کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی دکتر امینی نماینده مردم ایرانشهر از خدمات ویژه اورژانس در نجات دادن جان بسیاری از صدمه دیدگان و سیل زدگان در سیستان و بلوچستان تقدیر و تشکر کرد.