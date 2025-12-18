تدابیر ویژه برای مادران باردار و دارو در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان شاهرخی با اشاره به آماده باش سراسری نیروهای بهداشت و درمان در این استان اظهار کرد: رصد مادران باردار با هدف حفظ جان آنان از اولویتهای مواجهه با بحرانهایی مانند سیل است تا آنها در معرض محاصره سیل دچار مشکل نشوند.
وی افزود: برای ۵۰ مادر باردار جزیره هرمز از دو روز پیش پزشک متخصص زنان و زایمان در جزیره مستقر کردهایم تا در صورت نبود امکان تردد، مشکلی برای این مادران باردار به وجود نیاید.
شاهرخی اضافه کرد: امکانات محدودی داریم اما سعی کردهایم با مدیریت و برنامه ریزی مناسب، مانع از بروز مشکل درمانی برای مردم شویم و برای این منظور ذخایر دارویی شهرهای مختلف را تقویت و تمامی نیروهای کادر درمان و بهداشت را در وضعیت آمادهباش داریم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با بیان این که ۳۰۰ مأموریت امدادی در ۲ روز اخیر در هرمزگان توسط همکارانم در بخش اورژانس انجام شده، بیان داشت: یکی کودک پارسیانی پس از نجات از غرق شدگی توسط همکاران اورژانس احیا شد و به زندگی بازگشت و نیز در چند مورد تصادف شدید نیز انتقال فوری مصدومان انجام گرفت.
شاهرخی فوت یک کودک در منطقه رویدر در اثر غرقشدگی را نیز تأیید کرد و گفت: در ۷ مورد تصادف در این ۲ روز متأسفانه ۲ نفر هم جان باختند.
وی اضافه کرد: موج دیگری از بارش شدید در راه است و آمادگیهای درمانی و بهداشتی نیز باید تا پایان آن در استان حفظ شود.
