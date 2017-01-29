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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۴۱

سلیمی به مهر خبر داد؛

کمیته ۳ نفره بررسی مدرک تحصیلی «حسین فریدون» تشکیل شد

کمیته ۳ نفره بررسی مدرک تحصیلی «حسین فریدون» تشکیل شد

دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، از تشکیل کمیته سه نفره بررسی مدرک تحصیلی برادر و دستیار ارشد رئیس جمهور خبر داد.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی موضوع چگونگی پذیرش حسین فریدون دستیار ارشد رئیس جمهور در دوره دکترا و حواشی آن، اظهار داشت: در جلسه امروز عصر کمیسیون آموزش و تحقیقات این مسئله بررسی شد و در نهایت کمیته سه نفره ای از طرف کمیسیون مامور بررسی جزئیات پذیرش آقای فریدون در دوره دکترای دانشگاه شهید بهشتی و گزارش آن به کمیسیون شد.

وی افزود: این کمیته متشکل از آقایان سیدمحمدجواد ابطحی، محمد قمی و کارن خانلری است که با رأی اعضای کمیسیون انتخاب شدند.

دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین با اشاره به بررسی موضوع تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: متقاضیان تحقیق و تفحص امروز تقاضای خود را پس گرفتند، در نتیجه موضوع منتفی شد.

کد مطلب 3891142

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