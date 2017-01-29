به گزارش خبرنگار مهر، «هستی» به کارگردانی کمال پرناک، «اشیاء گمشده» به کارگردانی حامد نجابت، «تنازع» به کارگردانی مسعود حاتمی، «تناوب» به کارگردانی علی خوشدونی فراهانی، «حفره مشترک» به کارگردانی اسما ابراهیم زادگان، «خودم را می کشم و تو مقصری» به کارگردانی علی اکبر محمد خانی، «دیدن»به کارگردانی سهیل امیرشریفی، «روتوش» به کارگردانی کاوه مظاهری است.

بر اساس این گزارش، «سبز کله غازی» به کارگردانی آرمان خوانساریان، «سکوت» به کارگردانی فرنوش صمدی و علی عسگری، «سه سال و سه ماه و دو روز» به کارگردانی داود رحمانی و سعید ولی زاده، «ضد آب» به کارگردانی داود رضایی، «عوارض خروج» به کارگردانی محمد نجاریان داریان، «قرمز» به کارگردانی حامد صیامی، «قرص برنج» به کارگردانی امیرحسین کرمی است.

گفتنی است همچنین «گذر» به کارگردانی پوریا پیشوایی و امید شمس، «گورمردها» به کارگردانی علی مردمی، «مراقبت از ژوناس» به کارگردانی قصیده گلمکانی، «مردی که اینجا نبود» به کارگردانی عطا مجابی، «ملاقات شیشه ای» به کارگردانی پوسف حاتمی کیا، «نسبت خونی» به کارگردانی پدرام پورامیری و حسین امیری دوماری و «وال ها» به کارگردانی بهنام عابد و «۹۹۹۹۹۹۹۹۹» به کارگردانی کریم عظیمی اسامی فیلم‌های کوتاهی که در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر مورد داوری قرار خواهند گرفت.