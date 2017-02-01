تفسیر موضوعی قرآن برای نوجوانان در «سرزمین عددهای قرآنی»

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات کتاب نیستان، تازه‌ترین اثر غلامرضا حیدری ابهری برای نوجوانان را با عنوان «سرزمین عددهای قرآنی» منتشر کرد.

ابهری در این کتاب با استفاده از متن قرآن کریم و نیز اعداد به کار رفته در آن برای تشریح برخی از موضوعات، داستان‌ گونه‌هایی را برای مخاطب خود روایت کرده است.

این کتاب در برگیرنده ۵۱ قسمت مجزا است که در هر یک از آنها با تمرکز بر یکی از اعدادی که در قرآن کریم برای روایت یک مفهوم از آنها استفاده شده است، به روایتی داستانی پرداخته شده است.

این کتاب را با رویکرد تازه خود می‌توان اثری تفسیری درباره بخشی از قرآن کریم برای مخاطبان کودک و نوجوان به شمار آورد.

حیدری ابهری در مقام نویسنده این کتاب خود دارای تحصیلات حوزوی است و سال‌ها در مرکز فرهنگ و معارف قرآن به سؤالات کتبی دانش‌آموزان پاسخ داده و طی سال‌های متمادی با حضور در نمایشگاه قرآن کریم نیز به سؤالات دینی کودکان و نوجوانان پاسخ داده است. وی با چنین تجربیاتی و و نیز سابقه طولانی نویسندگی توانسته همواره ایده‌های جذابی برای روایت از توحید و خداشناسی در کودکان و نوجوانان پیدا کند که این کتاب نیز یکی از تازه‌ترین آن‌هاست.

این کتاب با تصویرگری شهرزاد عباسی که سابقه بسیاری در تصویرگری آثار دینی دارد نیز همراه شده است.

انتشارات کتاب نیستان این اثر را با قیمت ۳۰ هزار تومان منتشر کرده است.