بازگشت کفشگری به فهرست اصلی/ مشهدی ها با یک غایب دراهواز

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پدیده مشهد در بیستمین دیدار خود در لیگ شانزدهم در اهواز میهمان تیم استقلال خوزستان خواهد بود.

تیم مشهدی با یک غایب در این بازی به میدان خواد رفت. حسین زامهران به علت محرومیت نمی‌تواند تیمش را در این مسابقه همراهی کند.

خبر دیگر از تیم پدیده اینکه مهرداد کفشگری که در دربی مشهد در هفته هفدهم لیگ برتر دچار مصدومیت شده بود، به همین خاطر دیدار تیمش برابر نفت تهران و سایپا در هفته هجدهم و نوزدهم لیگ برتر را از دست داده بود، بعد از پشت سر گذاشتن مراحل درمان، مصدومیتش بهبود یافته و از این هفته می‌تواند تیمش را همراهی کند. این بازیکن در تمرینات گروهی چند روز اخیر پدیده حضور داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پدیده مشهد در هفته بیستم لیگ برتر از ساعت ۱۵:۳۰ پنجشنبه ۱۴ بهمن ماه در اهواز میهمان استقلال خوزستان خواهد بود.