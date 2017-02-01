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۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۵۳

بعد از طارمی و رضاییان؛

سومین بازیکن ایرانی هم از ترکیه برگشت/ مقصد سجاد شهباززاده کجاست؟

سومین بازیکن ایرانی هم از ترکیه برگشت/ مقصد سجاد شهباززاده کجاست؟

سجاد شهباززاده بازیکن ایرانی تیم فوتبال آلانیااسپور ترکیه قراردادش را با این باشگاه فسخ کرد ولی مشخص نیست به کدام تیم می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد شهباز زاده هم با نیم فصل تاخیر نسبت به مهدی طارمی و رامین رضاییان، با  تیم آلانیا اسپور ترکیه فسخ قرارداد کرد تا همه بدانند که ترکیه جای خوبی برای فوتبالیست های ایرانی محسوب نمی شود. با این وجود باید تاکید کرد که سجاد به احتمال فراوان با یکی از تیم های ایرانی به توافق نهایی نزدیک شده که با آلانیا فسخ کرده است اما پرسش این است که کدام تیم؟

پیش از بسته شدن پنجره زمستانی نقل و انتقالات برای استقلال سجاد با مدیران این تیم به توافق نهایی رسیده بود و اگر چه در مورد مطالباتش هنوز بحث های جدی داشت اما قرار شده بود که با رضایت نامه از ترکیه به تهران بیاید در نیم فصل دوم استقلال را همراهی کند.

بعد از بسته شدن پنجره نقل و انتقالات اما عملا نه استقلال و نه شهباز زاده نتوانستند توافقی داشته باشند چرا که استقلال نمی تواند هیچ بازیکنی را به خدمت بگیرد و به این ترتیب شهباز زاده پای مذاکره با تراکتور سازی نشست و البته در مورد مدت قراردادش اختلاف نظر زیادی با تراکتور سازی داشت.

به هر حال خبر فسخ قرارداد شهباز زاده با آلانیا به معنای بازگشت این بازیکن به ایران است. باید دید مقصد نهایی شهباز زاده کجاست؟ تراکتور سازی تبریز یا باشگاهی دیگر منهای استقلال؟

کد مطلب 3893890

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