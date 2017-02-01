سرلشکر باقری میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح طی پیامی ولادت حضرت زینب(س) که مصادف با روز پرستار است را به تمامی پرستاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.
در این پیام آمده است: شغل پرستاری یک عبادت است، عبادتی که در تراز عبادتهای درجه اول است، این فرمایش پیامبر گرامی اسلام است که میفرماید: هر کس یک شبانه روز بیماری را پرستاری نماید خداوند او را با ابراهیم خلیل محشور مینماید.
این پیام میافزاید: با سلام خدمت خواهران و برادرانی که در شغل شریف پرستاری مشغول انجام وظیفه میباشند. درود و سلام بر ایثارگرانی که لباس سفید رزمشان از عطر محبت بانوی اسلام حضرت زینب کبری(س) عطرآگین شده و آماده خدمت برای زنده نگه داشتن روح و جسم بیماران است، ای جامهپوشان سفید صدای پای شما در بیمارستان و سرکشی به بیماران، صدای پای زندگی و امید است.
در این پیام تاکید شده است: امروز روز توست، فداکاریت بیپایان، روز پرستار، تندیس فداکاری و جانفشانی روز مهرورزی بر سفیدپوشان پرستار، گرامی خجسته باد. از درگاه ایزد منان برای شما پرستاران و خانواده گرامیتان آرزوی سلامتی و سعادت دارم و از صمیم قلب روز پرستار را به حضورتان تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
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