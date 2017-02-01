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۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۰۰

مدیرعامل بورس کالا خبر داد:

راه اندازی بورس زعفران تا پایان دهه فجر

راه اندازی بورس زعفران تا پایان دهه فجر

مدیرعامل بورس کالا گفت: معاملات گواهی سپرده زعفران تا پایان دهه فجر با همکاری سازمان تعاونی روستایی و تولید کنندگان زعفران در خراسان آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حامد سلطانی نژاد گفت: بازار زعفران در کشور ما مبتنی بر خرده فروشی است و باید منسجم و از استانداردهای روز بهره مند شود تا محصول زعفران را در قالب های بهتری به بازارهای جهانی عرضه کنیم.

وی اعلام کرد: معاملات گواهی سپرده زعفران تا پایان دهه فجر با همکاری تعاونی روستایی و تولید کنندگان زعفران در خراسان اغاز می شود.

سلطانی نژاد ادامه داد: راه اندازی بورس زعفران نقدشوندگی این محصول را برای کشاورزان راحت می کند و کشاورزان می توانند با ارائه محصول خود به انبارهای بورس کالا و دریافت قبض انبار، از این قبص به عنوان پشتوانه تسهیلات استفاده کنند.

وی افزود: کشاورزان می توانند در هر زمان که اراده کنند محصول خود را به فروش برسانند و ما هم می توانیم تسهیلات ویژه ای برای صادرات زعفران فراهم کنیم.

مدیرعامل بورس کالا گفت: کشاورزان می توانند محصول را به صورت پیش فروش و در قالب عرضه های مدت دار به بورس کالا وارد کنند و می توانیم در تعیین قیمت های جهانی نقش داشته باشیم.

سلطانی نژاد افزود: پسته هم قرار است در بورس کالا عرضه شود تا با تشکیل بازار منسجم در خصوص پسته ما بتوانیم در کشت قیمت های جهانی نقش داشته باشیم.

وی گفت: محصول پسته تا پایان بهمن با حضور فعالان این بخش وارد بورس می شود.

سلطانی نژاد درخصوص راه اندازی بورس ارز نیز افزود: راه اندازی بورس مشتقه ارز کمک می کند نوسان غیر عادی ارز مدیریت شود و ما به این شکل می توانیم نرخ ارز را پیش بینی کنیم.

وی ادامه داد: بازار مشتقه ارز در داخل کشور ما برای پوشش نوسانات نرخ ارز و کنترل قیمت آن است.

مدیرعامل بورس کالا افزود: بورس کالا تمامی زیرساخت های نرم افزاری و قانونی در خصوص بورس مشتقه ارز فراهم کرده است و اگر مراجع مرتبط آماده شوند مشکلی در راه اندازی این بورس وجود ندارد.

سلطانی نژاد خاطر نشان کرد: تک نرخ شدن ارز یکی از اتفاقاتی است که باید برای تشکیل بورس ارز بیفتد و ما امیدواریم در آینده ای نزدیک تحقق یابد.

کد مطلب 3894392

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