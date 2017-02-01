پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حضورش به عنوان سرمربی پدیده مشهد افزود: امروز با مسئولین به توافق رسیدم و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. قرار است پس از بازگشت تیم از اهواز کارم را با با پدیده آغاز کنم.

وی در پاسخ به این پرسش که می دانید شرایط پدیده خوب نیست و کار مشکلی در مشهد دارید، اظهار کرد: پدیده تیم بسیار خوبی است و از بازیکنان خوبی سود می برد. می دانم این تیم روزهای سختی را گذرانده و من هم کار سختی در پیش دارم اما از انجام کارهای سخت لذت می برم و امیدوارم بتوانم با حمایت هواداران پدیده و مسئولین استان در این تیم موفق باشم.

سرمربی پدیده مشهد در پاسخ به این سوال که دستیاران شما مشخص شده اند یا خیر؟، توضیح داد: قرار است که از دستیاران بومی استفاده کنم زیرا آنها از شرایط تیم آگاه هستند و می توانند کمک موثری به من کنند.

مظلومی در مورد برکناری اش لحظاتی پس از برکناری اش از سرمربیگری تیم فوتبال پدیده گفت: بنده سرمربی تیم هستم و در حال حاضر هم که با شما صحبت می کنم با مسئولان باشگاه هستم و قصد داریم راهی اهواز شویم.