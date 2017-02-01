زندگی گران آقای دپ/ ۲ میلیون دلار هزینه ماهانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، مدیران مالی جانی دپ گفتهاند که مشکلات مالی این ستاره هالیوود به دلیل هزینه دو میلیون دلاری او در ماه است.
جانی دپ اخیرا از شرکتی که مدیریت مالی او را برعهده داشته به دلیل سوءمدیریت شکایت کرده است.
شرکت منجمت گروپ گفته است که جانی دپ در سالهای گذشته حدود ۷۵ میلیون دلار برای خرید، بازسازی و مبلمان ۱۴ خانه و همچنین ۳ میلیون دلار برای پخش کردن خاکستر جنازه هانتر اس تامپسون، نویسنده آمریکایی هزینه کرده است.
زندگی گران آقای دپ
خرید قایق تفریحی ۴۵ متری: ۱۸ میلیون دلار
راهاندازی کمپانی ضبط و توزیع موسیقی که شکست خورد: ۴ میلیون دلار
هزینه مراسم پخش خاکستر هانتر تامپسون: ۳ میلیون دلار
حقوق ۴۰ کارمند: ۳۰۰ هزار دلار (ماهانه)
هزینه نگهداری هواپیمای شخصی: ۲۰۰ هزار دلار (ماهانه)
نگهبانی ۲۴ ساعته: ۱۵۰ هزار دلار (ماهانه)
خرید شراب: ۳۰ هزار دلار (ماهانه)
خرید و نگهداری ۲۰۰ اثر هنری: میلیونها دلار
خرید و نگهداری ۷۰ گیتار کمیاب: میلیونها دلار
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