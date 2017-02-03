مقاومت جانانه انقلابیون بحرین؛ عامل بازدارنده محاکمه شیخ عیسی

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: پس از گذشت حدود شش سال از آغاز انقلاب مردمی در بحرین، رژیم آل خلیفه علیرغم تمامی حمایت‌های خارجی به ویژه از سوی مزدوران سعودی، موفق به خاموش کردن صدای اعتراضات مردمی نشده است. این اعتراضات از زمان آغاز آن یعنی در سال ۲۰۱۱ نه تنها فروکش نکرده بلکه روز به روز بر دامنه آنها نیز افزوده شده است. مردم بحرین با وجود گذشت قریب به ۶ سال، همچنان خواستار تحقق مطالبات مشروع و حقوق قانونی خود هستند؛ مطالبات و حقوقی که در سایه سیاست های فرقه گرایانه و تبعیض آمیز رژیم دیکتاتور و تا دندان مسلح آل خلیفه، پایمال شده اند.

رژیم آل‌خلیفه از مدت‌هاست که در برخورد با انقلابیون بحرینی عنان از کف داده و به تشدید اقدامات خصمانه و سرکوبگرانه خود علیه آنها متوسل شده است. اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه علیه مردم بحرین و انقلاب ۶ ساله آنها با بازداشت شیخ «علی سلمان» دبیرکل جمعیت «الوفاق» به عنوان بزرگترین جریان اپوزیسیون کشور، آغاز شد. آل خلیفه در همین راستا اقدام به تعلیق فعالیت‌های جمعیت الوفاق و همچنین مصادره تمامی اموال منقول و غیرمنقول آن کرد. در این میان اما سلب تابعیت شیخ «عیسی قاسم» رهبر شیعیان بحرین و تلاش برای محاکمه وی از جمله مهم‌ترین اقدامات آل خلیفه برای سرکوب انقلاب مردم بحرین به شمار می رود.رژیم آل خلیفه قصد داشت در روز دوشنبه هفته گذشته شیخ «عیسی قاسم» را محاکمه کند که این اقدام خطرناک تحت فشار افکار عمومی داخلی و تشدید اعتراضات مردمی ـ حداقل به صورت موقت ـ متوقف شد. دها هزار نفر از مردم بحرین در اعتراض به محاکمه شیخ عیسی قاسم در مناطق مختلف بحرین از جمله «الدراز» محل سکونت شیخ عیسی، کفن پوشان دست به برگزاری تظاهرات و راهپیمایی‌های گسترده زدند؛ اقدامی که موجب شد تا رژیم آل خلیفه دادگاه محاکمه شیخ عیسی قاسم را به زمانی دیگر موکول کند.

آل خلیفه به این مسأله واقف است که در صورت تعدی به ساحت شیخ عیسی، انقلاب مردمی بحرین دیگر مسالمت‌آمیز نخواهد بود و انقلابیون به «مقاومت مسلحانه» برای احقاق حقوق پایمال شده خود متوسل خواهند شد واقعیت این است که رژیم آل خلیفه از پیامدهای وخیم محاکمه شیخ عیسی قاسم به خوبی آگاهی دارد و به اتفاقات پس از آن واقف است. آل خلیفه به خوبی می‌داند که در صورت محاکمه رهبر شیعیان بحرین، دیگر نمی‌تواند از پاسخگویی در قبال اقدام خود در برابر افکار عمومی داخلی بگریزد. مسئولان رژیم آل خلیفه به این مسأله نیز واقف هستند که در صورت تعدی به ساحت شیخ عیسی قاسم، انقلاب مردمی در بحرین دیگر مسالمت‌آمیز نخواهد بود و انقلابیون به «مقاومت مسلحانه» برای احقاق حقوق پایمال شده و ازدست رفته خود متوسل خواهند شد. این دقیقا همان چیزی است که آل خلیفه از آن هراس دارد و درست به همین دلیل، تمام تلاش خود را به کار بسته تا از شدت خطرات تبعات احتمالی محاکمه شیخ عیسی حتی الامکان بکاهد.

بنابراین، پر واضح است که محاکمه شیخ عیسی قاسم نه تنها موجب رهایی رژیم آل خلیفه از باتلاقی که در آن گرفتار شدند، نمی‌شود، بلکه آتش خشم انقلابیون از اقدامات سرکوبگرانه و خصمانه این رژیم را بیش از پیش شعله‌ورتر می‌سازد؛ شعله‌ای که پایه‌های قدرت آل خلیفه را سست کرده و در خود خواهد سوزاند. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی معتقدند که محاکمه شیخ عیسی قاسم ممکن است موجب به راه افتادن «حمام خون» در بحرین شود. در همین ارتباط، «عبدالله الدقاق» نماینده شیخ عیسی در ایران می گوید: «آل خلیفه را از محاکمه شیخ عیسی که شبیه آتشفشان و زلزله است برحذر می داریم، زیرا تاثیراتی بر بحرین و منطقه خواهد داشت». وی می افزاید: «تصور می کنم که رژیم آل خلیفه جرأت چنین کاری را ندارد اما در صورتی که علیه شیخ عیسی حکمی صادر کند، این اقدام موجب به راه افتادن حمامی از خون خواهد شد».

بدون تردید آنچه که تاکنون موجب شده تا رژیم آل خلیفه اقدام به محاکمه شیخ عیسی قاسم نکند، اعتراضات گسترده مردمی بوده است. در این میان نباید از تحصن طولانی و بی‌سابقه انقلابیون در مقابل محل سکونت شیخ عیسی قاسم در منطقه «الدراز» غافل شد. در واقع، همین تحصن گسترده در مقابل منزل شیخ عیسی بود که چندی پیش نظامیان رژیم آل خلیفه را از بازداشت وی منع کرده و به آنها اجازه ندادند که رهبر شیعیان بحرینی را به اسارت ببرند. مقاومت جانانه مردم بحرین در برابر تلاش مذبوحانه آل‌خلیفه برای محاکه شیخ عیسی، تا به امروز بزرگترین عامل بازدارنده در برابر این رژیم بوده است.

آل خلیفه سه جوان بحرینی را اعدام کرد تا بتواند واکنش احتمالی مردم در قبال محاکمه شیخ عیسی را تا حدودی پیش بینی و خود را برای مواجهه با آن آماده سازد رژیم آل خلیفه همزمان با تلاش برای محاکمه شیخ عیسی قاسم، اقدامات سرکوبگرانه خود علیه انقلابیون در عرصه‌های دیگر را نیز تشدید کرده است. آل خلیفه چندی پیش سه جوان بحرینی را به اتهامات واهی و اثبات نشده اعدام کرد و به شهادت رساند. رژیم آل خلیفه برای محک زدن واکنش مردم در قبال اعدام جوانان بحرینی، دست به این اقدام جنایتکارانه زد تا بتواند واکنش احتمالی آنها در قبال محاکمه شیخ عیسی را تا حدودی پیش بینی و خود را برای مواجهه با آن آماده سازد. این در حالی است که اعدام سه جوان بحرینی آن هم بدون هیچگونه اتهام اثبات‌شده‌ای، انقلابیون بحرینی را یک گام دیگر به سمت اتخاذ گزینه «مقاومت مسلحانه» نزدیک تر کرد.

پیشتر نیز برخی از علمای بحرینی از احتمال روی آوردن انقلابیون این کشور به مقاومت مسلحانه در برابر جنایت های رژیم آل خلیفه سخن به میان آورده بودند. در همین ارتباط، «یوسف ربیع» رئیس مرکز حقوق بشر بحرین اعلام کرد: «اعدام سه جوان بحرینی تمامی درها به روی راه حل سیاسی بحران را بست. آل خلیفه مسئول اصلی وضعیتی است که هم اکنون در کشور به وجود آمده است». ربیع همچنین اظهار داشت: «اعدام جوانان بحرینی اوضاع را بیش از پیش پیچیده کرد و رژیم آل خلیفه باید مسئولیت این جنایت را برعهده بگیرد». در حال حاضر، استراتژی انقلابیون برای مقابله با سرکوبگری‌های آل‌خلیفه بکارگیری راهکار مسالمت‌آمیز است، اما چنانچه این استراتژی به نتیجه نرسد، بدون شک مقاومت مسلحانه آغاز خواهد شد.

انفعال جامعه جهانی از اتخاذ یک موضع قاطعانه در برابر اقدامات آل خلیفه یکی از چالش‌هایی است که انقلابیون بحرینی با آن مواجه هستند در این میان اما سکوت سنگین سازمان ملل متحد و جامعه جهانی در قبال اقدامات خصمانه و ضد حقوق بشری رژیم آل خلیفه علیه مردم بی دفاع بحرین بیش از پیش احساس می شود. انفعال جامعه جهانی از اتخاذ یک موضع قاطعانه در برابر اقدامات آل خلیفه یکی از چالش‌هایی است که انقلابیون بحرینی با آن مواجه هستند. با وجود هشدارهای بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری بین المللی از جمله سازمان عفو بین الملل درباره اقدامات ضد حقوق بشری آل خلیفه، باز هم شاهد هیچگونه واکنشی از سوی جامعه جهانی نبوده‌ایم. آنچه که واضح است، این است که چنین سکوتی به معنای مُهر تأیید بر اقدامات وحشیانه آل خلیفه علیه مردم بی دفاع، محسوب می شود و این رژیم را در تداوم مسیری که در پیش گرفته، جسورتر از گذشته می کند.

در هر صورت، با وجود تمامی اقدامات سرکوبگرانه و خصمانه آل خلیفه و نظامیان تا دندان مسلح این رژیم در برابر مردم بی دفاع بحرین، قطار انقلاب 6 ساله این کشور همچنان با قدرت در جریان است و از حرکت بازنایستاده است. این مقاومت جانانه در صورت تداوم، بدون ترتیب به ثمر خواهد نشست و ارکان حکومت ظالمانه آل خلیفه را درهم خواهد شکست، چراکه آل‌خلیفه امروز بیش از هر زمان دیگری به عجز و ناتوانی خود در متوقف ساختن انقلاب مردمی در بحرین پی برده است.