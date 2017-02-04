سهم ویژه استان های دارای تنش آبی از بودجه /افزایش حقوق بازنشستگان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت شامگاه جمعه در نشست خبری با اصحاب رسانه در استانداری اصفهان اظهار داشت: امروز شاهد افتتاح پروژه‌های مختلفی در شهرستان‌های اصفهان بودیم که برای بهره‌برداری از آنها بیش از یک هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده است.

وی افزود: برای نخستین بار در کشور بهره‌برداری از نسل ۴ و ۴.۵ موبایل در استان اصفهان انجام شد و طرحی در زمینه اتصال خانه‌ها به شبکه فیبر نوری را نیزبه بهره ‌برداری رساندیم.

وی در ارتباط با برنامه‌های دولت برای رفع مشکلات شرق اصفهان تصریح کرد: چهار موضوع مهم در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است که این میان موضع آب از مهم‌ترین مسایل است.

بودجه ویژه استان‌های دارای تنش آبی

نوبخت تصریح کرد: بر این اساس برای استان‌های دارای تنش آبی بودجه‌ای در سال ۹۶ در نظر گرفته شده است که از این جمله اصفهان و شرق این استان نیز از آن سهم دارند.

وی اضافه کرد: در ارتباط با مصوبه‌های آب در صندوق توسعه ملی در بخش داخلی و بین‌المللی باید بگویم که برای آب‌های مرزی سالانه دو هزار میلیارد دلار و برای آب روستایی نیز یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته‌ایم.

بازسازی و نوسازی بیش از ۱۰۰ کیلومتر خطوط ریلی در استان

معاون رئیس جمهور با اشاره به دیگر پروژه‌ها و طرح‌های افتتاحی در روزهای پنج‌شنبه و جمعه در اصفهان بیان داشت: بازسازی و نوسازی بیش از ۱۰۰ کیلومتر خطوط ریلی در استان، بهره‌بداری از پروژه صنعتی ۴۰ میلیارد تومانی و افتتاح دو طرح در ارتباط با حفاظت محیط زیست از این جمله بود.

وی با بیان اینکه تامین گاز مطمئن برای شهرستان‌های استان اصفهان مورد بهره‌برداری قرار گرفت، ادامه داد: بر این اساس هشت پروژه گازرسانی در سطح استان اصفهان مورد بهره‌برداری قرار گرفت و قرار است عملیات اجرایی هفت پروژه نیز در ایام‌الله دهه فجر آغاز شود.

نوبخت با اشاره به موارد مطرح شده در شورای اداری استان اصفهان ابراز داشت: در این جلسه سهم اصفهان در رشد و توسعه کشور مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اذعان بر اینکه دولت از دو مسیر فعال کردن واحدهای تولیدی غیر دولتی و انجام پروژه‌های عمرانی رشد اقتصادی کشور را باتکیه بر اصول اقتصاد مقاومتی دنبال می‌کند، تاکید کرد: در استان اصفهان ۸۹۱ واحد تولیدی ۶۸۸ میلیارد تومان تسهیلات برای فعال سازی واحدهای خود دریافت کرده‌اند.

آب و محیط زیست از مهم‌ترین موارد مورد توجه در برنامه ششم توسعه

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه آب و محیط زیست از مهم‌ترین موارد بوده است، تصریح کرد: برای سال آینده ۱۰ هزار میلیاردتومان برای محیط زیست، آب، فاضلاب و شبکه حمل و نقل ریلی در نظر گرفته‌ شده است.

وی ادامه داد: همچنین برای رفع مشکلات آلودگی هوا نیز طرح جایگزینی ۹۰ هزار تاکسی فرسوده در نظر گرفته شد که بخشی از آن محقق شده است.

نوبخت با بیان اینکه طرح‌های عمرانی استان اصفهان حدود ۵۹۰ میلیارد تومان هزینه داشت و ۴۰۱ میلیارد تومان توسط دولت برای آنها تخصیص داده شده است، تصریح کرد: همچنین با توجه به سهم اصفهان از مصوبات سفر رئیس‌جمهور حدود ۶۹۵ میلیارد تومان برای اجرای ۳۸ طرح و پروژه مصوب شد که ۱۰۰ درصد آنها تخصیص یافته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با سهم دولت در ارتباط با بودجه مترو اصفهان اظهار داشت: سهم دولت تامین ۵۰ درصد از هزینه‌های راه اندازی متروی اصفهان بوده است و مطالبات شهرداری در این ارتباط نزدیک به ۱۲۰ میلیارد تومان بود که سازمان برنامه بودجه ۱۵۰ میلیارد تومان ابلاغ اعتبار انجام داد.

۸۰ میلیارد تومان برای سالن اجلاس اصفهان در نظر گرفته شده است

وی در ارتباط با سالن اجلاس سران استان اصفهان نیز گفت:۸۰ میلیارد تومان نیز برای سالن اجلاس در نظر گرفته شده است و قرار است بنا بر وعده شهرداری اصفهان از این سالن در اردیبهشت‌ماه بهره‌برداری شود.

نوبخت در پاسخ به سوالی در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه باید نابرابری دریافتی بازنشستگان رفع شود و بر این اساس در لایحه دولت در بودجه سال ۹۶، یک هزار میلیارد تومان به این برای این امر در نظر گرفته شده است.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگانِ با حقوق کمتر از یک و نیم میلیون تومان

وی اضافه کرد: برای تسویه مطالبات بازنشستگانی که پاداش سنوات گذشته را دریافت نکردند نیز دو هزار ۷۰۰ میلیارد تومان به آموزش و پرورش پرداخت شده است و حقوق بازنشستگانی که کمتر از یک و نیم میلون تومان دریافتی دارند نیز ۲۰ درصد افزایش داشته است.

معاون رئیس جمهور در ارتباط با ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی در کشور تاکید کرد: استقبال مردم از ایجاد نیروگاه خورشیدی در شرق و جنوب اصفهان بسیار زیاد است و سه شرکت آلمانی و ایتالیایی برای سرمایه‌گذاری اعلام آمادگی کرده‌اند.