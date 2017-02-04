داوری بخش مسابقه طراحی جشنواره مد و لباس فجر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس، داوری در این دوره بر اساس تصمیم ستاد برگزاری جشنواره، در چهار مرحله انجام می‌شود.

این چهار مرحله شامل هیات انتخاب اولیه، داوری مرحله نخست، انتخاب اثار برای نمایش و انتخاب برگزیدگان نهایی می‌شود.

برنامه‌ریزی نحوه داوری و تفکیک مراحل و بخش‌ها بر اساس تجربیات دوره‌های گذشته و با توجه به پیشنهادات طراحان و متخصصان در جلسات صورت گرفته است.

این در حالی است که اعضای هیات داوران این دوره از جشنواره از اساتید بنام طراحی و تولید کارشناسان شناخته شده هنرصنعت مدولباس هستند.

ششمین جشنواره مد و لباس فجر اسفند ماه سال جاری همزمان در تهران و ۱۵ استان کشور به شکل همزمان برگزار می‌شود.