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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۴۸

داوری بخش مسابقه طراحی جشنواره مد و لباس فجر آغاز شد

داوری بخش مسابقه طراحی جشنواره مد و لباس فجر آغاز شد

دییرخانه ششمین جشنواره مد و لباس فجر از آغاز داوری مرحله نخست بخش مسابقه طراحی شامل لباس، کیف و کفش در این رویداد هنری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس، داوری در این دوره بر اساس تصمیم ستاد برگزاری جشنواره، در چهار مرحله انجام می‌شود.

این چهار مرحله شامل هیات انتخاب اولیه، داوری مرحله نخست، انتخاب اثار برای نمایش و انتخاب برگزیدگان نهایی می‌شود.

برنامه‌ریزی نحوه داوری و تفکیک مراحل و بخش‌ها بر اساس تجربیات دوره‌های گذشته و با توجه به پیشنهادات طراحان و متخصصان در جلسات صورت گرفته است.

این در حالی است که اعضای هیات داوران این دوره از جشنواره از اساتید بنام طراحی و تولید کارشناسان شناخته شده هنرصنعت مدولباس هستند.

ششمین جشنواره مد و لباس فجر اسفند ماه سال جاری همزمان در تهران و ۱۵ استان کشور به شکل همزمان برگزار می‌شود.

                                                    

کد مطلب 3896179

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