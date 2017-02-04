اولین جلسه مجمع تشخیص به ریاست آیت الله موحدی کرمانی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس فقید مجمع، امروز به ریاست آیت‌الله موحدی کرمانی تشکیل شد.

در ابتدای جلسه، آیت‌الله موحدی کرمانی با ابراز تأسف از رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و تسلیت این ضایعه به مردم و اعضای مجمع، گفت: از اینکه جای ایشان را در جلسه خالی می‌بینم، کوهی از غم بر دل من نشسته است. به ویژه برای شما اعضای مجمع که سال‌های سال با ایشان اُنس داشتید و از نظرات و دیدگاه‌های ارزشمند ایشان در موضوعات مختلف بهره‌های فراوان برده‌اید.

در این جلسه حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور حضور نداشت.