«ماجرای نیمروز» پای سیاسیون را به جشنواره باز کرد!

مجله مهر: ششمسین روز جشنواره فیلم فجر در برج میلاد با خبر درگذشت ناگهانی حسن جوهرچی بازیگر سینما و تلویزیون آغاز شد. خبری که بسیاری را در بهت فرو برده بود. از همین رو در نخستین سانس اکران فیلم‌ها که به «خوب،بد، جلف» ساخته پیمان قاسم‌خانی اختصاص داشت، بهروز غریب‌پور، مدیر اجرایی کاخ جشنواره روی صحنه رفت و یاد اور را گرامی‌داشت و دبیر جشنواره هم پیام تسلیتی در این زمینه منتشر کرد.

البته در نشست خبری همین فیلم هم محمود گبرلو از حاضران خواست برای حسن جوهرچی ایستاده فاتحه بخوانند.

شاید روز و سانس نمایش دهنده فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز» به کارگردانی محمدحسین مهدویان را بتوان شلوغ‌ترین روز و سانس فیلم‌های جشنواره فیلم فجر دانست! محمدحسین مهدویان پس از «ایستاده در غبار» سراغ روزهای ملتهب سال ۶۰ در تاریخ معاصر ایران رفته است و به گفته بسیاری آن را هم خوب به نمایش گذاشته است. در هنگام نمایش این فیلم سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، حجت السلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری و محمدباقر قالیباف شهردار تهران از رجال سیاسی بودند که در سالن نمایش اثر حضور پیدا کرده بودند.

همچنین ابراهیم حاتمی‌کیا از افرادی بود که بعد از دیدن فیلم به مهدویان بابت ساخت فیلمش تبریک بسیار گرفته بود، البته شاید عجیب به نظر برسد اما مسعود فراستی هم «ماجرای نیمروز» را فیلم بدی ندانسته و گفته مهدویان کارگردان با استعدادی است!

وزیر بهداشت و درمان که به نظر می رسد به سینما و فلیم دیدن علاقه زیادی دارد و در روزهای گذشته هم در پردیس سینمایی ملت حاضر شده بود و به تماشای برخی آثار نشسته بود، در برج میلاد برای دیدن «ماجرای نیمروز» آمده بود و با خبرنگاران صحبت کرده بود. او گفته در فیلم‌هایی که دیده، استعمال سیگار بسیار زیاد است و حتی کسانی‌که نقش پزشک را بازی می‌کنند هم سیگار می‌کشند!