مرگ مرد ۴۵ ساله در نانوایی بر اثر گازگرفتگی

سید جلال ملکی در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره جزییات این حادثه گفت: ساعت ۱۰ و ۱۹ دقیقه صبح امروز حادثه گاز گرفتگی در محل یک نانوایی واقع در قیام دشت، خیابان باهنر به ایستگاه ۶۶ سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد.

وی افزود: ۲ کارگر ۴۵ ساله در حال استراحت در این نانوایی بوده که به علت استفاده از اجاق خوارک پزی دچار گاز گرفتگی شده بودند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی با اشاره به حضور آتش نشان ها در محل حادثه اظهارکرد: پس از حضور آتش نشان ها در محل حادثه، عوامل انتظامی نیز در محل حاضر شده و آتش نشان ها ۲ مرد ۴۵ ساله را در حالی که یک نفر از آنها جان خود را از دست داده بود، از محل خارج کردند.

ملکی ادامه داد: کارگر دوم نیز شرایط چندان مساعدی نداشت و برای ادامه مراحل درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

وی با تاکید بر اینکه علت دقیق فوت کارگر ۴۵ ساله از سوی پزشکی قانونی اعلام خواهد شد تصریح کرد: محتمل ترین علت مرگ این کارگر، گاز گرفتگی است اما نتیجه دقیق از سوی پزشکی قانونی اعلام خواهد شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی با اشاره به اتمام عملیات آتش نشان ها پس از خروج پیکر ۲ کارگر از محل خاطرنشان کرد: آتش نشان ها ساعت ۱۱ و ۱۳ دقیقه محل را ترک کردند.