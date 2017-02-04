خدمات رسانی به ۴۳ هزار مشترک برق در شهرستان رزن

مازیار بلالی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مدیریت توزیع برق شهرستان رزن با یک هزار و ۲۷۵ دستگاه ترانس، یک هزار و ۶۱ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ۵۵۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف برق، خدمات رسانی به ۴۳ هزار مشترک برق را برعهده دارد، گفت: طی سالجاری اقدامات خوبی درحوزه برق شهرستان رزن صورت گرفته است.

وی از برق رسانی به روستای «دمورچی» شهرستان رزن خبرداد و افزود: پیرو مصوبه کمیته بحران شهرستان رزن در راستای افزایش قدرت پیشگیری و ایجاد آمادگی برای مقابله با سوانح و حوادث غیرمترقبه مانور برق رسانی به روستای «دمورچی» ازتوابع بخش قروه درجزین شهرستان انجام شد.

مدیر توزیع برق شهرستان رزن بابیان اینکه برای برق رسانی به روستای «دمورچی» بیش از ۳ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ۸۰۰ متر شبکه فشار ضعیف اجرا شده است، گفت: درحالت عادی اجرای این پروژه بین ۱۵ تا ۱۸روز طول می کشید که با برنامه ریزی و سناریوی تهیه شده دریک روز کاری، برق رسانی به این روستا انجام شد و از طرفی هزینه اجرای این پروژه تا یک سوم کاهش یافت.

وی افزود: برای برق رسانی به روستای «دمورچی» بیش از ۱۶۰میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

مدیر شرکت توزیع برق شهرستان رزن با اشاره به احداث خط فشار متوسط به طول ۱۸ کیلومتر و خط فشار ضعیف به طول ۵ کیلومتر در این شهرستان طی سال جاری گفت: احداث و نصب ۳۱ دستگاه ترانس هوایی کم تلفات، تعویض ۹ کیلومتر سیم مسی با کابل خود نگهدار، احداث شبکه فشار ضعیف به طول ۲۷۰ متر و نصب ۵۸ عدد کنتور برای واحدهای مسکن مهر از دیگر اقدامات انجام شده طی سال جاری است.

وی از کاهش تلفات برق در رزن خبر داد و افزود: وضعیت تلفات انرژی برق در سال ۹۳ حدود ۱۴ درصد بوده و این در حالی است که این رقم در سال ۹۴ به حدود ۱۰.۵ درصد کاهش داشته و سیر نزولی آن در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.