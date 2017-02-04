برخی مسئولان تقوای سیاسی ندارند/ضرورت صیانت از استقلال کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری، عضو تیم مذاکره کننده هسته ای سابق کشورمان در مسجد الرضای تهران گفت: استقلال و آزادی دو خواست اصلی مردم در دوران انقلاب اسلامی بود که حفظ و تثبیت آنها هدف و مسئولیت جمهوری اسلامی است.

وی با تأکید بر اینکه دشمنان هیچگاه پیشرفت و موفقیت ملت ایران را تحمل نخواهندکرد، اظهارداشت: استقلال یک پروژه نبود که با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ محقق شده باشد، بلکه استقلال یک پروسه است که حفظ آن نیازمند صیانت و حراست لحظه ای و مستمر است.

باقری با تأکید بر برنامه ها و اقدام های سخت افزاری دشمنان ملت ایران برای مخدوش کردن استقلال ایران اسلامی به تحمیل جنگ ۸ ساله، کودتای نظامی و جنایتهای تروریستی منافقین اشاره کرد و اظهار داشت: هنگامی که امریکایی ها از موفقیت اقدامهای سخت افزاری علیه ملت ایران ناامید شدند، تقابل نرم افزاری را در دستور کار قرار دادند تا از این طریق استقلال ملت ایران را از بین برده و یا دست کم آنرا مخدوش نمایند که در این چارچوب پروژه ی نفوذ دشمن برای تغییر باورها و اولویتهای نخبگان جامعه و کارگزاران نظام اسلامی به مهمترین سیاست امریکا علیه ملت ایران تبدیل شد.

معاون دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی با اشاره به مجاهدت های جوانان ایرانی در بهمن ۵۷ و جشن های مربوط به سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: گرامیداشت ۲۲ بهمن، صرفاً بزرگداشت یک خاطره ی غرور آفرین که در ۳۸ سال گذشته اتفاق افتاده، نیست بلکه حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، رزمایش قدرت و اقتدار ملت ایران برای اعلام هوشیاری و آمادگی ملت ایران برای صیانت از استقلال، تضمین آزادی و تثبیت جمهوری اسلامی ایران است، از این رو اهمیت شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن کمتر از مجاهدتهای خونین جوانان انقلابی در بهمن ۵۷ نیست.

باقری با اشاره به اینکه همانگونه که انقلابی بودن موجب شد تا ملت ایران بتواند استقلال وآزادی را به دست بیاورد و جمهوری اسلامی را برپا کند، شرط لازم برای صیانت از استقلال، تضمین آزادی و تثبیت جمهوری اسلامی نیز انقلابی ماندن است، گفت: از این رو است که طی یک سال گذشته رهبر انقلاب اسلامی بارها و بارها از انقلابی ماندن همه ی اقشار ملت به ویژه نخبگان جامعه و کارگزاران نظام اسلامی تأکید کرده اند.

وی با اشاره به پایبندی به استقلال کشور به عنوان شاخص مورد تأکید رهبر انقلاب اسلامی برای "انقلابی-ماندن" گفت: کارگزاران نظام به ویژه در قوای مجریه و مقننه مخاطب این شاخص بوده و مسئول صیانت از مرزهای سخت و نرم استقلال کشور هستند.

باقری با اشاره به اینکه شرط لازم پایبندی به استقلال کشور، اعتماد به استعدادهای جوانان ایرانی و اتکا به ظرفیتهای علمی، فناوری و صنعتی داخلی است، اظهار داشت: پیشرفت کشور، حفظ منافع ملی، تأمین رفاه جامعه و نیز تثبیت صلح و آرامش صرفاً و صرفاً در گروه انقلابی ماندن است و آنها که با برچسب های دروغین افراطی گری و تندروی به انقلابی ها تلاش میکنند تا روحیه ی انقلابی گری را در میان نخبگان و توده های مردم تضعیف نمایند، عملاً در جهت تخریب کشور، تضعیف منافع ملی و خدشه به رفاه جامعه حرکت میکند.

وی به داشتن تقوای سیاسی و دینی به عنوان یکی دیگر از شاخص های مورد تأکید رهبر انقلاب اسلامی برای انقلابی ماندن اشاره نمود و گفت: تقوای دینی وظیفه ی هر شهروند در نظام دینی است، اما مسئولان و کارگزاران نظام اسلامی علاوه بر برخورداری از تقوای دینی باید به زیور تقوای سیاسی هم آراسته باشند.

باقری با اشاره به اینکه دوری از خوی کاخ نشینی و پرهیز از روحیه ی اشرافی گری و تجملگرایی، شرط لازم داشتن تقوای سیاسی است و از این رو نیز مسئولیت قانونی و وظیفهی شرعی هر کارگزار در جمهوری اسلامی است، اظهارداشت: ریشه ی مقابله ی برخی مسئولان با انقلابی گری در کشور این است که آنها از تقوای سیاسی برخوردار نبوده و متأسفانه خوی کاخ نشینی و روحیه ی اشرافی گری و تجملگرایی در این عده از مسئولان نهادینه شده و آنها نمیتوانند از این خصلت که جزء ذاتی حاکمان طاغوتی است، رهاشوند.