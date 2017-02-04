آیت الله موحدی کرمانی بامجوز رهبری ریاست جلسه مجمع رابه عهده گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری که صبح امروز شنبه ۱۶ بهمنماه در مجمع برگزار شد، اظهار داشت: همانطور که در نشست خبری قبل اعلام شد، پیش از صدور احکام جدید، جلسه صحن مجمع، امروز به ریاست آیتالله موحدی کرمانی تشکیل شد.
رضایی بابیان اینکه با مجوز رهبر معظم انقلاب، آیتالله موحدی کرمانی ریاست جلسه مجمع را بر عهده گرفت، تصریح کرد: در جلسه امروز بحث مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی باسیاستهای کلی کشور بررسی شد و ۲۶ مغایرت و ۵ عدم انطباق را تشخیص دادیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از برگزاری جلسه مجمع در روز یکشنبه در ۲ نوبت و همچنین برگزاری جلسه فوقالعاده در روز دوشنبه خبر داد و گفت: ما ظرف این ۳ روز، این مغایرتها را مورد بحث قرارداده و تعیین میکنیم و پس از تصویب آنها، در نامهای برای شورای نگهبان میفرستیم و آنها نیز بر اساس مصوبه مقام معظم رهبری آن را به مجلس ارائه میکنند و مجلس نیز این مغایرتها را لحاظ و مواد مربوطه را اصلاح میکند.
وی خاطرنشان کرد: البته شورای نگهبان اعلام کرده است که حداکثر وقت قانونی ما تا روز دوشنبه است و ازاینرو ما باید تا پایان روز ۱۸ بهمن ماه نظرات مجمع را ارسال کنیم.
رضایی در ادامه با اشاره به اظهارات ترامپ، رئیسجمهور جدید آمریکا اظهار داشت: دولت آقای ترامپ تحت تأثیر آل سعود و اسرائیل وارد یک چالش بی دلیل و بدون منطق با جمهوری اسلامیشده است و با لفاظی، تحریمهای جدیدی را علیه اشخاص حقیقی و حقوقی انجام داده است.
فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس با تأکید بر این که ما به آقای ترامپ توصیه میکنیم وارد این ماجراجویی نشود، گفت: حتی اگر این مسائل لفاظی هم باشد، این لفاظیها هم بیپاسخ نمیماند و لفاظی هم نوعی ماجراجویی و چالش است.
وی با یادآوری این مسأله که اسرائیل و آل سعود، صدام را علیه جمهوری اسلامی تحریک کردند تا به ایران حمله کند، گفت: آنها درعینحال که شکست سنگینی خوردند، منطقه را نیز ناامن کردند. بنابراین توصیه میکنیم آمریکا وارد این ماجراها نشود.
رضایی درعینحال افزود: البته جمهوری اسلامی هیچگاه به دنبال جنگ نیست اما از دفاع از خود کوتاهی نخواهد کرد و هرکس به ایران چشم طمع داشته باشد پشیمان میشود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اظهارات ترامپ علیه آزمایشهای موشکی کشورمان گفت: ما در دفاع از خود و در توسعه توان نظامیمان از هیچکس اجازه نمیگیریم و بازهم توصیه ما این است که دولت جدید ترامپ، گذشته برخورد دولت آمریکا با ما را مرور کند و از عقلای آمریکا بیشتر کمک بگیرد.
وی بابیان اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با مراقبت کامل همه تحرکات منطقه خلیجفارس را زیر نظر دارند، گفت: ما از رزمایشهای قبلی که سعودی ها انجام دادند و رزمایشهای امروز را که توسط آمریکا، فرانسه و انگلیس انجام میشود زیر نظر داریم. اطلاعات خوبی نیز از این رزمایشها به دست میآوریم و با این اطلاعات دقیق، آمادگی خود را بیشتر میکنیم.
رضایی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران با تأکید بر اینکه آمریکا در زمان بوش و اوباما نیز همواره مدعی این بود که همه گزینهها روی میز است و ترامپ حرف جدیدی نزده است، یادآور شد: سؤال ما این است که از این تهدیدات چه چیزی به دست میآورند جز اینکه اجازه نمیدهند صلح و امنیت در منطقه برقرار باشد و این نوع تهدیدات، سرمایهگذاری را در منطقه کاهش میدهد؛ ما که امنیتمان برقرار است و آمادگی دفاع از خودمان را هم داریم اما آمریکا میخواهد با این تهدیدات برای سلاحهای خود بازارگرمی کند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: ترامپ به پیمانکار ساختمانی معروف است و همهجا به دنبال دیوارکشی است اما مطمئن باشید که این دیوارها بهزودی فرومیپاشد.
وی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره تغییر آئیننامه مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: هنوز تصمیمی برای تغییر آئیننامه نداریم و منتظریم احکام جدید رهبر معظم انقلاب درباره اداره مجمع و مسئولان تعیین شود و آن زمان ممکن است جلسه گذاشته و بحث کنیم.
استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع) همچنین در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه ترامپ مدعی شده با حضور آمریکا جهان بدون کلانتر نیست، تصریح کرد: آقای ترامپ تلاش میکند بحرانهای داخلی آمریکا را هم صادر کرده و هم بر روی آنها سرپوش بگذارد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان خاطرنشان کرد: بزرگترین مشکل آمریکا افزایش فقر و بیکاری است و پیشبینی میشود تا دهه آینده این مشکلات دو برابر شود. بنابراین آمریکا دیگر به ۴۰ سال قبل بازنخواهد گشت و ازاینرو قادر نخواهد بود نقش کلانتر را در جهان ایفا کند.
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