به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شهابی روز یکشنبه در بازدید از معبد هندوها بندرعباس، افزود: ساماندهی و احیای اماکن تاریخی و گردشگری بندرعباس با هدف حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی، ارتقای وضعیت بناها و فراهم کردن زمینه حضور و بهرهمندی بیشتر گردشگران در دستور کار ادارهکل قرار دارد.
وی با تاکید بر اهمیت بناهای تاریخی بندرعباس بهعنوان بخشی از هویت فرهنگی و ظرفیت گردشگری این شهر، خاطرنشان کرد: تلاش میشود با بهرهگیری از ظرفیت مشاوران و کارشناسان تخصصی و همکاری دستگاههای مرتبط، فرآیند مرمت و احیای بناهای تاریخی مطابق ضوابط و اصول تخصصی میراثفرهنگی انجام شود.
سرپرست معاونت میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان تاکید کرد: احیای این بناها میتواند زمینه بازگشت آنها به چرخه گردشگری بندرعباس و بهرهمندی بیشتر شهروندان و گردشگران از ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی این شهر را فراهم کند.
شهابی با اشاره به بازدید خود از معبد هندوها گفت: وضعیت این بنا، ظرفیتهای موجود و الزامات مورد نیاز برای ساماندهی، مرمت و بهرهبرداری مجدد از این بنای تاریخی باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی اظهار کرد: همچنین هماهنگیهای لازم با مشاور طرح برای تدوین و اجرای برنامههای مرتبط با ساماندهی، مرمت و بازسازی معبد هندوها انجام شد که مقرر است روند اقدامات کارشناسی و اجرایی این طرح با جدیت دنبال شود.
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