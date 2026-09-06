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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۱

نظامیان آمریکایی در عراق بعد از ۳۰ سپتامبر هدف قرار می‌گیرند

نظامیان آمریکایی در عراق بعد از ۳۰ سپتامبر هدف قرار می‌گیرند

یک نماینده عراقی نسبت به تبعات باقی ماندن عناصر آمریکایی در این کشور بعد از تاریخ ۳۰ سپتامبر هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، احمد رحیم الموسوی نماینده کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق تاکید کرد که نیروهای مقاومت حق دارند عناصر آمریکایی باقی مانده در این کشور بعد از مدت مشخص شده در ۳۰ سپتامبر را هدف قرار دهند.

وی اضافه کرد: حضور نظامیان آمریکایی در عراق بعد از ۳۰ سپتامبر غیر قانونی و نامشروع تلقی می شود و بدین ترتیب این حق به گروه های مقاومت داده می شود که آنها را در سراسر عراق هدف قرار دهند.

الموسوی تصریح کرد: تعهد آمریکا به توافق امضا شده با بغداد و خروج از عراق باعث می شود روابط دیپلماتیک فیمابین مستدام باقی بماند.

وی گفت: دولت عراق از نیروهای آمریکایی خواسته کشور را ترک کنند چرا که شرایط امنیتی در عراق تحت کنترل نیروهای داخلی است. در مرحله نخست از خروج نیروهای آمریکایی تمام خاک عراق به جز اقلیم کردستان شامل می شود و بعد از یک سال آنها از این اقلیم نیز خارج خواهند شد.

کد مطلب 6938697

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