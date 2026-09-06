ناصر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مدرسه، مهم‌ترین بستر برای رشد فکری و اجتماعی نسل آینده محسوب می‌شود، اظهار داشت: حضور همه اقشار جامعه در مدرسه، زمینه‌ساز برابری فرصت‌های آموزشی و کاهش شکاف طبقاتی است و هیچ دانش‌آموزی نباید به دلیل مشکلات مالی از تحصیل بازبماند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ایلام با بیان اینکه مدرسه نه فقط محل یادگیری علم، بلکه جایگاهی برای تربیت اجتماعی، شکوفایی استعدادها و نهادینه شدن ارزش‌های اخلاقی و دینی است، اگفت: کمیته امداد با حمایت از دانش‌آموزان نیازمند، به دنبال تحقق عدالت آموزشی و توانمندسازی خانواده‌هاست؛ این رویکرد در طول سال تحصیلی نیز با ارائه خدمات مشاوره‌ای و تربیتی ادامه خواهد یافت.

وی با تأکید بر اینکه آینده هر جامعه در کلاس‌های درس آن رقم می‌خورد، تصریح کرد: حمایت از دانش‌آموزان، سرمایه‌گذاری برای فردایی بهتر است و همه دستگاه‌ها و نهادها باید در این مسیر همگام باشند؛ در این راستا کمیته امداد نیز در آستانه سال تحصیلی جدید، بسته‌های فرهنگی و نوشت‌افزار رایگان را میان دانش‌آموزان زیر پوشش خود توزیع کرده تا بخشی از دغدغه‌های خانواده‌های مددجو در این زمینه مرتفع شود.

مدیرکل کمیته امداد استان در پایان با اشاره به اینکه ۱۱ هزار دانش‌آموز ایلامی زیر پوشش خدمات فرهنگی این نهاد قرار دارند، خاطرنشان نشان کرد: در سال تحصیلی جدید، ۱۰ هزار و ۷۰۰ نفر از آنان از بسته‌های فرهنگی و نوشت‌افزار رایگان بهره‌مند شده‌اند که این حمایت‌ها، گامی مؤثر در جهت کاهش هزینه‌های تحصیلی خانواده‌های تحت پوشش محسوب می‌شود.