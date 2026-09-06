وقف در خدمت مادران بهشهری؛ ۱۲ مادر پس از زایمان حمایت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آیین ترخیص بیماران و اهدای کمک‌هزینه درمان به نیازمندان در قالب طرح «مهر سلامت» با بهره‌گیری از عواید موقوفات میرزامهدی و حاج عباسعلی یوسفی دماوندی صبح یکشنبه در بیمارستان تخصصی زنان و زایمان شهدای بهشهر برگزار شد.

این مراسم با حضور مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران و جمعی از مسئولان شهرستانی برگزار شد و طی آن، بخشی از درآمد حاصل از موقوفات با هدف اجرای نیت واقفان و حمایت از خانواده‌های نیازمند در حوزه سلامت اختصاص یافت.

مهدی نعمت‌اللهی، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بهشهر، در حاشیه این مراسم اظهار کرد: در این طرح از ۱۲ مادر که طی هفته گذشته صاحب فرزند شده و در بیمارستان تخصصی زنان و زایمان شهدای بهشهر بستری بودند، حمایت شد.

وی افزود: به این مادران پس از ترخیص، هدایای نقدی به عنوان کمک‌هزینه درمان و حمایت مالی اهدا شد تا بخشی از هزینه‌های مرتبط با درمان و دوران پس از زایمان خانواده‌ها تأمین شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بهشهر با اشاره به ظرفیت موقوفات در حمایت از بخش سلامت تصریح کرد: اجرای چنین طرح‌هایی در راستای عمل به نیت واقفان خیراندیش و کاهش بخشی از دغدغه‌های درمانی خانواده‌های نیازمند انجام می‌شود.

نعمت‌اللهی همچنین از آمادگی اداره اوقاف و امور خیریه بهشهر برای مشارکت بیشتر در حوزه سلامت خبر داد و گفت: این اداره آمادگی دارد بخشی از داروهای مورد نیاز بیمارستان‌های دولتی شهرستان را از محل موقوفات دارای نیات مرتبط با حوزه سلامت تأمین کند.

طرح «مهر سلامت» در بهشهر با هدف بهره‌گیری از ظرفیت وقف برای پشتیبانی از بیماران و خانواده‌های کم‌برخوردار اجرا شده و استمرار این اقدامات می‌تواند زمینه استفاده هدفمندتر از موقوفات در حوزه درمان و سلامت عمومی را فراهم کند.