استقرار کامل نیروهای راهداری در محورهای مواصلاتی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، در این اطلاعیه آمده است:‌ شرایط حاکم و دمای بسیار پایین، مه گرفتگی و کولاک کم سابقه در روز و شب گذشته در برخی محورها و مناطق به حدی بود که تردد را برای همه وسایل نقلیه دشوار و کند کرده بود، بنابراین پلیس راه کشور با هماهنگی‌های لازم نسبت به انسداد این مسیرها اقدام کرده و تلاش برای خروج آن دسته از خودروها و مسافران در مسیر انجام می‌شود که در این بین متاسفانه تعدادی از خودروها بدون داشتن تجهیزات و امکانات لازم زمستانی مبادرت به سفر کرده بودند که کار نیروهای امدادی را دشوارتر کردند.

در بخش دیگری ازاطلاعیه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، آمده است: مسئولان ذیربط در همه این ایام در کنار تلاشگران زحمتکش اعم از راهداران، نیروهای پلیس راه، هلال احمر، اورژانس و سایر سازمان‌های خدماتی حضور داشته و هماهنگی‌های لازم را به انجام رسانده و همه امور را تحت کنترل داشته‌اند.

در بخش دیگر این اطلاعیه تاکید شده است: ‌از همه هموطنان درخواست می‌شود به هیچ عنوان به مطالب غیر واقع منتشره در برخی از شبکه ها و فضاهای مجازی توجه نکرده و هیچ گونه نگرانی را متوجه خود و دیگران نکنند.

سازمان راهداری از کسانی که قصد سفر دارند درخواست کرد قبل از سفر با شماره تلفن ۱۴۱ از آخرین وضع راهها کسب اطلاع کنند؛ ضمن اینکه بدون تجهیزات و امکانات مناسب و اطمینان کامل از لحاظ فنی خودرو در اختیار سفر نکرده و یا حتی الامکان با ناوگان حمل و نقل عمومی مسافرت ‌کنند.