به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم اخترشناس پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از روند اجرای طرحهای راهداری استان بوشهر اظهار داشت: گامهای بسیار مهمی در راستای بهبود وضعیت راههای استان بوشهر صورت گرفته است و طرحهای مهمی در دست اجرا است.
وی اضافه کرد: بهبود وضعیت راهها نقشی بسیار مهم در تسهیل در تردد و حمل و نقل و جابجاییها خواهد داشت و افزایش ایمنی مسیر و بهبود وضعیت تردد در بخشهای مختلف را در پی دارد.
مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر بیان کرد: در راستای کاهش تلفات جادهای در استان، ایمن سازی و تعریض محورهای مواصلاتی موجود و همچنین توسعه شبکه راههای استان را در دستور کار داریم.
وی از شناسایی و رفع نقاط حادثه خیر به صورت زودبازده و دراز مدت خبر داد و خاطرنشان کرد: ایمن سازی و تعریض محورهای مواصلاتی موجود و همچنین توسعه شبکه راههای استان از برنامههای مهم این ادارهکل است.
اخترشناس با اشاره به کاهش ۲۹ درصدی تلفات تصادفات برونشهری استان بوشهر در اردیبهشت امسال، بیان کرد: تلفات در محورهای روستایی نیز ۶۷ درصد کاهش داشته است.
مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر ادامه داد: در مدت یادشده، تلفات تصادفات برونشهری و محورهای روستایی استان بوشهر ۳۴ درصد کاهش یافته است.
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