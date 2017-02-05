آنتی اکسیدان های طبیعی از بیماری کبدی پیشگیری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دریافته اند که آنتی اکسیدان متداول موسوم به pyrroloquinoline quinine (PQQ) که در خاک و بسیاری از مواد خوراکی نظیر کیوی و همچنین شیرسینه انسان یافت می شود، از موش ها در مقابل بیماری کبدی حفاظت می کند.

محققان متوجه شدند زمانیکه به موش های مادر چاق در طول بارداری و شیردهی PQQ داده شد، نوزاد آنها در مقابل ابتلا به علائم کبد چرب مصون بود.

محققان موش ها را قبل از بدنیا آوردن نوزادشان با رژیم غذایی پرچرب به سبک غرب تغذیه کردند که منجر به تولد نوزادی با احتمال بالای ابتلا به کبد چرب غیرالکلی شد. در طول ۲۰ هفته، دانشمندان در آب آشامیدنی هردو گروه آزمایشی PQQ افزودند.

کارن جونشر، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ما دریافتیم نوزادان متولدشده از مادران چاق در طول زندگی شان در معرض بیشتر ابتلا به کبدچرب غیرالکلی بودند و در حقیقت یک سوم کودکان چاق زیر ۱۸ سال مبتلا به کبدچرب تشخیص داده نشدند.»

وی در ادامه توضیح داد: «ما متوجه شدیم دادن آنتی اکسیدان طبیعی به مادران در طول بارداری و شیردهی می تواند از ابتلای نوزاد به کبدچرب غیرالکلی پیشگیری کند.»