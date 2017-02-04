مدارس استان کرمانشاه فردا تاخیر ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش خبر تأخیری مدارس استان کرمانشاه در روز یکشنبه ۱۷ بهمن به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمانشاه در شبکه های اجتماعی استان اعلام شد.

صدا و سیمای کرمانشاه در کانال تلگرامی خود نیز خبر تأخیری مدارس استان کرمانشاه طی فردا یکشنبه را اعلام کرد.

پارسا پور، مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، خبر تأخیری مدارس استان در روز یکشنبه هفدهم بهمن ماه را تکذیب کرد.

پارسا پور بیان کرد: مطلقا برای فردا تأخیری در مدارس استان نخواهیم داشت.