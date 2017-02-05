خرازی: ایران مقتدر نمی تواند در قبال تحولات منطقه بی تفاوت باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدکمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی عصر روز گذشته (شنبه) در دیدار جمعی از سفیران کشورهایی آسیایی و آفریقایی مقیم ایران به مناسبت ایامالله دهه فجر اظهار داشت: هر سفیری که مدتی را در تهران مامور باشد، از امتیاز بالایی برخوردار است و آن امتیاز این است که میتواند از برج امن دیدهبانی ایران، اوضاع منطقه را رصد کند. این برج دیدهبانی در منطقهای آشوبزده و دچار درگیری، به عنوان یک دموکراسی از امنیت لازم برخوردار است.
وی این امنیت را مرهون تلاش، ایثار و فداکاری بسیار زیاد ملت ایران دانست و گفت: در حالی سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را جشن میگیریم که از ابتدای پیروزی این انقلاب با سختیهای بسیار زیادی از تلاش برای کودتا و جنگ تحمیلی هشت ساله گرفته تا اقسام تحریمها مواجه بودهایم.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به اینکه هیچ کشور در هشت سال جنگ تحمیلی حامی جمهوری اسلامی نبود، افزود: با اتکا به قدرت مردم بود که توانستیم با تجاوزگری رژیم صدام که مورد حمایت غرب و شرق و کشورهای عربی منطقه بود، مقابله و جنگ را اداره کنیم و با همت مردم خود پیروز شویم.
خرازی با بیان اینکه با اتکا به همین قدرت مردمی است که امروز جمهوری اسلامی ایران قدرتی در منطقه است، عنوان کرد: این کشور باثبات، مردم سالار و متکی به آرای ملت، نمیتواند در قبال تحولات منطقه بیتفاوت باشد.
وی با تاکید بر اینکه یکی از محورهای مهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی کمک به کشورهای منطقه است، تصریح کرد: به همین دلیل با دعوت دولتهای سوریه و عراق به کمک این کشورها شتافتیم و خوشبختانه امکان پیروزی و موفقیت ملتهای سوریه و عراق را فراهم آوردیم.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ادامه داد: این بسیار متفاوت از اقدامات برخی کشورهایی است که موجب ظهور ارتشهای تروریستی در این منطقه شدهاند و میبینیم که این سازمانهای تروریستی چه فجایعی را در این کشورها مرتکب شدهاند.
خرازی گفت: اگر روزی گروه القاعده را در افغانستان شاهد بودیم، امروز لشکر داعش در عراق و سوریه سر برآورده که مجهز به تسلیحات و منابع مالی فراوان است.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران برای حفظ امنیت خود هم که شده خود را موظف میداند به درخواست کمک این ملتها و دولتها پاسخ دهد.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در ادامه بر اهمیت جایگاه کشورهای آسیایی و آفریقایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی تاکید کرد و اظهار داشت: نگاه ما به آسیا و آفریقاست، اما این به معنای صرفنظر از همکاری با دیگر کشورهای جهان نیست.
خرازی در بخش دیگری از سخنرانی خود برای سفیران آسیایی و آفریقایی مقیم ایران به تشریح فعالیتها و جایگاه شورای راهبردی روابط خارجی پرداخت.
در ابتدای این جلسه، صلاح زواوی، سفیر فلسطین در جمهوری اسلامی ایران به عنوان مقدم السفرا سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک گفت و پیروزی انقلاب اسلامی را عامل تغییر وضعیت منطقه و همچنین روابط بین الملل خواند.
همچنین ابراهیم رحیمپور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه در این جلسه گفت: سیاست خارجی جمهوری اسلامی کاملا شفاف و بر اساس دوستی ملتها و کشورهاست.
وی همچنین با اشاره به اوضاع کنونی در آمریکا ابراز امیدواری کرد ثبات سیاسی به واشنگتن برگردد.
معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه دوره ماموریت در جمهوری اسلامی ایران را همچون دورهای دانشگاهی برای سفیران خارجی خواند و گفت: امیدواریم این تجربه توشه راه ادامه مسیر کاریتان و عامل پیوند هر چه بیشتر کشورهایمان باشد.
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