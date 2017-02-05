جهانگیری فردا به خوزستان می آید/تشریح جزئیات سفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری خوزستان، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به منظور افتتاح چندین پروژه مهم اقتصادی و بررسی مسایل و مشکلات، دوشنبه هفته جاری به خوزستان سفر می‌کند. از مهمترین برنامه های سفر دو روزه جهانگیری، افتتاح یکی از طرح های ۵۵۰ هزار هکتاری و بازدید از یکی از کانون‌های مهم ریزگردهای خوزستان است.

معاون اول رئیس جمهوری ابتدا وارد فرودگاه آبادان می شود و نخستین برنامه وی بازدید از شروع عملیات پالایشگاه جدید نفت آبادان است. سپس در شرکت کشتی سازی اروندان حضور می یابد و کشتی کاتاماران با حضور این مقام مسئول به آب انداخته می‌شود.

معاون اول رئیس جمهوری در ادامه سفر خود همان روز به سمت ماهشهر حرکت می‌کند و در آنجا کارخانه روغن سازی خلیج فارس را در سایت بندر امام خمینی(ره) افتتاح می‌کند. همچنین پس از افتتاح شرکت پتروشیمی تخت جمشید و پتروشیمی کارون عازم اهواز می شود و در نشستی پیرامون طرح ۵۵۰ هزار هکتاری، ریزگردها و مساله وضعیت آب و فاضلاب خوزستان شرکت می کند.

جهانگیری در دومین روز سفر خود به خوزستان در روز سه شنبه، ابتدا به بهبهان می رود و نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان که دو واحد گازی آن با ۳۶۲ مگاوات برق آماده بهره برداری است را افتتاح می کند و در ادامه به صورت ویدیو کنفرانس سه مرکز پست برق فوق توزیع فشار قوی خوزستان و نیروگاه ۷۵ مگاواتی برق آبی سد مارون (نیروگاه دوم) بهبهان افتتاح می شود.

همچنین معاون اول رئیس جمهور در همان روز به شهرستان اندیکا سفر می کند و پروژه آب روستایی که به ۶۰ روستا آبرسانی می‌کند را بهره برداری خواهد کرد.

برنامه پایانی معاون اول رئیس جمهوری شرکت در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی خوزستان در اهواز است و پس از آن عازم تهران می شود.