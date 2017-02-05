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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۲۰

جهانگیری فردا به خوزستان می آید/تشریح جزئیات سفر

جهانگیری فردا به خوزستان می آید/تشریح جزئیات سفر

اهواز - معاون اول رئیس جمهوری فردا دوشنبه به منظور افتتاح چندین پروژه مهم اقتصادی به شهرهای مختلف خوزستان سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری خوزستان، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به منظور افتتاح چندین پروژه مهم اقتصادی و بررسی مسایل و مشکلات، دوشنبه هفته جاری به خوزستان سفر می‌کند. از مهمترین برنامه های سفر دو روزه جهانگیری، افتتاح یکی از طرح های ۵۵۰ هزار هکتاری و بازدید از یکی از کانون‌های مهم ریزگردهای خوزستان است.

معاون اول رئیس جمهوری ابتدا وارد فرودگاه آبادان می شود و نخستین برنامه وی بازدید از شروع عملیات پالایشگاه جدید نفت آبادان است. سپس در شرکت کشتی سازی اروندان حضور می یابد و کشتی کاتاماران با حضور این مقام مسئول به آب انداخته می‌شود.

معاون اول رئیس جمهوری در ادامه سفر خود همان روز به سمت ماهشهر حرکت می‌کند و در آنجا کارخانه روغن سازی خلیج فارس را در سایت بندر امام خمینی(ره) افتتاح می‌کند. همچنین پس از افتتاح شرکت پتروشیمی تخت جمشید و پتروشیمی کارون عازم اهواز می شود و در نشستی پیرامون طرح ۵۵۰ هزار هکتاری، ریزگردها و مساله وضعیت آب و فاضلاب خوزستان شرکت می کند.

جهانگیری در دومین روز سفر خود به خوزستان در روز سه شنبه، ابتدا به بهبهان می رود و نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان که دو واحد گازی آن با ۳۶۲ مگاوات برق آماده بهره برداری است را افتتاح می کند و در ادامه به صورت ویدیو کنفرانس سه مرکز پست برق فوق توزیع فشار قوی خوزستان و نیروگاه ۷۵ مگاواتی برق آبی سد مارون (نیروگاه دوم) بهبهان افتتاح می شود.

همچنین معاون اول رئیس جمهور در همان روز به شهرستان اندیکا سفر می کند و پروژه آب روستایی که به ۶۰ روستا آبرسانی می‌کند را بهره برداری خواهد کرد.

برنامه پایانی معاون اول رئیس جمهوری شرکت در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی خوزستان در اهواز است و پس از آن عازم تهران می شود.

کد مطلب 3897227

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